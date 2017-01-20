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〈北部〉詐欺判刑 頭份市代會副主席遭罷免

2017-01-20

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗頭份市民代表會副主席邱秀美，因詐欺案，一審被判刑七年六個月。代表會認為邱的行為已影響市民對代表會的信任，昨天召開臨時會，提案並表決通過罷免邱副主席職位，並將於卅天內進行補選。

邱秀美於去年七月被指控，利用投資頭份市路邊收費停車場、納骨堂等名義，向逾百人詐騙，金額高達一億五千多萬元，案經苗栗地方法院審理，法官於去年十二月間，依詐欺罪判處她有期徒刑七年六個月；邱仍在羈押。

事發後，頭份市代會曾於去年召開臨時會，討論並提出罷免，但因當時司法調查尚未有結果，罷免提案未過門檻。不過，昨天臨時會，代表十五席，四人缺席，十一人提案罷免並全數表決同意罷免。

代表白珠珍表示，邱秀美不僅因在押，無法行使代表職權，也騙走許多人的財產；如今已由苗栗地院判決七年六個月，因此與其他代表二度提出罷免。

代表會主席溫俊勇說，邱秀美因私人行為嚴重影響代表會名譽，更枉費市民期待，罷免案通過後，隨即會送苗栗縣政府備查，卅天將內進行副主席補選。

市代會表示，邱秀美副主席一職雖被罷免，但仍保有代表職務，待二審定讞有罪，才會喪失代表一職。

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