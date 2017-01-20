快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
〈北部〉詐欺判刑 頭份市代會副主席遭罷免
2017-01-20
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗頭份市民代表會副主席邱秀美，因詐欺案，一審被判刑七年六個月。代表會認為邱的行為已影響市民對代表會的信任，昨天召開臨時會，提案並表決通過罷免邱副主席職位，並將於卅天內進行補選。
邱秀美於去年七月被指控，利用投資頭份市路邊收費停車場、納骨堂等名義，向逾百人詐騙，金額高達一億五千多萬元，案經苗栗地方法院審理，法官於去年十二月間，依詐欺罪判處她有期徒刑七年六個月；邱仍在羈押。
事發後，頭份市代會曾於去年召開臨時會，討論並提出罷免，但因當時司法調查尚未有結果，罷免提案未過門檻。不過，昨天臨時會，代表十五席，四人缺席，十一人提案罷免並全數表決同意罷免。
代表白珠珍表示，邱秀美不僅因在押，無法行使代表職權，也騙走許多人的財產；如今已由苗栗地院判決七年六個月，因此與其他代表二度提出罷免。
代表會主席溫俊勇說，邱秀美因私人行為嚴重影響代表會名譽，更枉費市民期待，罷免案通過後，隨即會送苗栗縣政府備查，卅天將內進行副主席補選。
市代會表示，邱秀美副主席一職雖被罷免，但仍保有代表職務，待二審定讞有罪，才會喪失代表一職。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
台九線花東公路 大禹到富里啟動拓寬
先期規劃作業 113年全線達到四線道省道台九線花東公路全長一百八十六公里，但其中花蓮縣境自木瓜溪橋到富里縣界長達一○七公里中，還有八十二公里…
網友回應
熱門新聞
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- 四葉草護愛犬 來台工作最想牠
- 挺進南海牽制中 日廉售中古武器
- 《中英對照讀新聞》D.C. hotels were expecting an inaugural booking frenzy. Instead they’ve got vacancies－華府飯店原本期待就職房熱潮。結果卻乏人問津
- 分手撕破臉！ 杜蘭特狂飆40分 比下魏少大三元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Details of pension proposal unveiled
- Uber、小黃合作 2月推UberTAXI
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押
- 響應政策 摩斯漢堡暫不漲
- 新生女力 坦誠出封頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau rejects ‘match-fixing’ speculation
- 精品帶愛侶 遊私房巴黎景點
- 年金年資可攜式 方便轉任不同職域
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉勿忘美國利用台獨的往事
- 《袖珍時尚、微型魅力》5
- 年金改革 公教月退領7成在職所得
- 一週2蔬食 減負擔愛地球
- 自由廣場》又拿香蕉比太陽花
- 新加坡公開賽》林文堂、詹世昌 首日落後6桿
- 川普抵華府準備就職 美國將進入新時代
- 20日就職 川普演說 全球屏息以待
- 德黑蘭舊高樓塌 市長：逾20消防員罹難
- 美F-35B飛抵日本
- 《袖珍時尚、微型魅力》2
- 自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？
- 消防「毒﹜班長 作法驅魔又偷車
- 凱特自信丰采 衣衣記錄
- 李李仁跳船險滅頂 拒拍危險戲
- 人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾
- 馬丁《沈默》謝台灣圓夢 侯孝賢爆《聶隱娘》牽線
- 興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
- 全台排隊名店／椅子卡位、凌晨來排… 黃牛賺價差 肥了店家苦了社區
- 台鐵工會釀休假 春節恐少千人
- 微小說 愛
- 挑戰百岳追夢 癌嬤重生
- 洗腎洗到手腫發黑 可能是中心靜脈阻塞
- 去年營收獲利雙高 中磊今年更好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉詐欺判刑 頭份市代會副主席遭罷免
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分