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〈北部〉竹北燈會 4公尺公雞迎新春

2017-01-20

週末假日安排藝人演唱

〔記者廖雪茹／竹北報導〕來看花燈囉！新竹縣竹北燈會二月三日起在文化公園登場，將推出四公尺高的公雞意象主燈，二月四日起一連兩個週末假日，安排藝人和社團表演活動，還有可愛的「圓滿雞」小提燈限量免費索取。

竹北市長何淦銘表示，「幸福竹跡」竹北燈會活動，將在文化公園（竹筍公園）裝置四十座各式藝術花燈，預計二月一日試燈，三日正式點燈；其中，呼應生肖雞年打造的主燈「鷄哩咕嚕迎新春」，連基座高約四公尺，象徵吉祥，也代表喚醒新的一年，為新春開好運，預計將展到二月十二日。

燈會期間的週六和週日，下午二點起都有安排藝人演唱和樂團表演；其中，二月四日的金曲時客，邀請羅國禮、黃子軒與山平快等人演唱；五日的經典民歌，則有荳荳、知己二重唱等與大家同樂。

二月十一日的樂團午後，除了下午將有竹北高中管樂隊、極地合唱團等社團表演，晚上七點起的元宵晚，更請來張秀卿、朱俐靜、葉勝欽等藝人與會；十二日的搖滾竹北，有響亮樂團、原子邦妮等樂團，為燈會壓軸演出。

今年推出「圓滿雞」主題的DIY小提燈，二月三日點燈當天下午五點三十五分起，在服務台現場限量發送一千兩百個；二月四、五、十、十一日下午六點起，現場限量發送一千個，都是每人限領乙個。

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標題：〈北部〉竹北燈會 4公尺公雞迎新春


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