〈北部〉裝置藝術 今晚點亮竹市護城河
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推出「過好年」系列活動，今年在護城河畔舉行「風城奇想」裝置藝術和光影系列展，展出七件裝置藝術，並以創新手法呈現傳統又新穎的藝術燈區，廿日晚間六點半點燈，市長林智堅邀請市民和全國民眾春節期間來護城河浪漫過好年。
林智堅說，七件藝術燈作環繞著新竹獨有「風」的意象，延伸發展各項創作，燈區主要在護城河沿岸，包括去年十二月才完成改造的「親水公園段」，展現全新面貌，春節期間設置藝術燈區更「點亮」護城河，讓城市更浪漫，歡迎一同來欣賞。
文化局表示，新竹過好年邀請國內外燈光規劃經驗豐富的「CosmoC沁弦設計團隊」藝術家林靖祐利用樹燈向上照明，營造如詩夜景來襯映護城河。
林靖佑也創作兩件藝術燈作，利用鏡面、燈具等創造視覺幻象，在護城河上打造一座奇想光廊「鏡月橋」；另一件作品「映風草」則是仿生植物的細長燈座，可與人、與光、與風互動，浪漫詮釋新竹風城意象。
此外，現居紐約與台北的藝術家許唐瑋，結合繪畫、雕塑與建築，將「小王子的花」這件作品裝置在竹市美術館前，以「小王子」寓言中的玫瑰花，優雅轉化為竹市的市花杜鵑，為觀者帶來充滿愛的想像。他的另件作品「發光星體」則延續「小王子的花」概念，讓人們的願望如同星星般撒落在二二八公園裡。
另，藝術家陳奕彰則以雞年、雞蛋糕等概念，創造出一座醒目又有童趣的作品。藝術家吳耿禎則利用民間傳統剪紙藝術，以紅花剪紙意象詮釋杜鵑這新竹市花，並置於水面，象徵竹塹城生命力的蔓生。藝術家楊春森則將創造一群晶瑩剔透如透明水母的燈作「漂」，讓它們棲息於護城河中，為年節帶來盎然生機。
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