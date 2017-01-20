〈北部〉竹東垃圾場堆2千噸 議員憂污染水源

2017-01-20

位處沙坑溪上游 生態復育毀

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣昨天清晨飄雨，縣議員周江杰擔心堆置在竹東垃圾場的二千多公噸垃圾，會產生污水污染民生用水水源，也有竹東鎮民拍下野溪遭人亂丟大包小包垃圾的照片PO上臉書。

環局︰下方設有污水收集池

新竹縣環保局和竹東鎮公所表示，垃圾場下方設有污水收集池處理污水，不會任意排入下游溪流，若有疑慮可進行監測，另外如果民眾發現有沒公德心的人往野溪亂丟垃圾，請協助蒐證後向環保局或鎮公所清潔隊檢舉，會依廢棄物清理法查處。

周江杰說，竹東垃圾場位於沙坑溪的上游，而沙坑溪又流入頭前溪，成為新竹市、竹北市的民生用水水源，現在這個水源上方堆置了二千多公噸的垃圾，而且已經超過一個月了，有多少污水進入頭前溪無法估計，但過去沙坑溪沿線社區志工努力將近十年復育的生態，已經因為垃圾堆置這件事被完全破壞。

野溪遭丟垃圾 民憂污染稻田

也有民眾質疑，竹東垃圾爆量的問題不只造就了一座垃圾山，而是在很多偏遠地區都可以看得到有人亂丟垃圾，例如在二重埔光明路旁的野溪，短短不到五十公尺的河床上，就被人丟了多達十幾包的垃圾，他拍下照片PO上臉書社團，並用諷刺口吻說：「這溪流是附近稻田灌溉水，不知米種出來會不會比較香？」

看到「垃圾溪」照片的網友們紛紛回應：「過陣子應該會更多！」「筷子米、餐具米？」「再丢啊！污染的水源吃下去的也可能是自己、家人！」

環保局表示，農曆春節前的垃圾調度危機經協調後，新竹縣已回運苗栗縣代焚化垃圾底渣再利用的預定數量，十三日起恢復代燒六十公噸垃圾，但連同新竹市的代焚化量，也只能消化全縣當日產出的二百一十公噸垃圾，還沒辦法處理全縣先前堆置的三千多公噸。