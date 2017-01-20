〈北部〉泰豐火災後 空氣監測已「良好」

2017-01-20

〔記者李容萍／中壢報導〕泰豐輪胎大火過後，市府環保局持續進行環境空氣品質監測，局長沈志修昨天表示，由於現場周邊環境擴散條件良好，各空氣品質監測站的監測值都呈現「良好」等級，請民眾安心。

至於民眾關心戴奧辛是否生成等問題，沈志修說，環保局已經完成廿四小時連續採樣，相關數據預計廿五日前公布。

環保局昨晚六點以火焰離子化偵測器（FID）檢測泰豐火場上風處的揮發性有機物（VOCs）約○．一一ppm，下風處約一．四三ppm；而距離廠房一百公尺處的下風處濃度則已降到○．三五ppm，上風處與下風處的數值已相差無幾，火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。

環保局昨天也持續進行災後環境復原，累計已出動十一輛高壓沖洗車、三輛清溝車協助清理中壢區的內壢、內定、興國、新街、中平國小，平鎮區的中壢國中與新勢、文化、平興、義興、宋屋、復旦國小及育達高中等校；另也調派四輛洗街車，集中於中壢、平鎮執行道路清洗。

環保局同時提醒民眾進行大掃除時，若發現有黏稠的落塵，建議可酌量使用沙拉脫或其他清潔劑，以水稀釋後搭配刷子進行刷洗。