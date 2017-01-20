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〈北部〉春節避開塞車 桃園替代道路出爐
2017-01-20
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕交通部公路總局第一區養護工程處、新竹區監理所等單位，昨天公布「桃園地區春節公路疏運計畫」，處長薛讚添表示，針對國道一、二、三號易壅塞路段，已規劃台三十一、台六十一、台六十六、台三線作為替代道路，建議短程民眾盡量利用省道等平面道路。
今年春節有六天連續假期，預估廿六日中午開始出現第一波返鄉車潮，初二回娘家車流集中在廿八日中午到廿九日下午，第三波收假車潮從二月一日下午到二日上午。
薛讚添表示，民眾行經國道一號桃園南崁段如遇塞車，可下南崁交流道轉接台三十一線，在楊梅或湖口交流道再接上國道一號；往來桃園、新竹的民眾，建議可多使用台三十一線；春節期間國道二號將湧現出國車潮，南、北往機場的民眾可改行台六十一線，再從平面道路進入桃園機場；國道三號土城到關西路段，也可改走台三線避開車流。各路段都設有替代道路標誌引導。
桃園地區春節交通「熱點」，主要在台三線龍潭交流道附近、台三乙線終點周邊、台三線大溪交流道至武嶺橋、大溪老街入口及台七線三民至下巴陵路段。
新竹區監理所所長林翠蓉表示，有九十七條國道客運路線春節票價打八五折，比平常便宜廿到卅元，民眾可多利用大眾運輸返鄉，出發前可透過「高速公路一九六八」、「省道即時交通資訊」、「iBUS公路客運」APP，即時掌握國道、省道路況及客運狀況。
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