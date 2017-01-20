〈北部〉返鄉幫爸製茶 青農林和春變「神農」

2017-01-20

改良模式 解決產業缺工

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區長生製茶廠第三代林和春，十多年前返鄉，跟隨父親學習製茶，並以創新思維改良茶葉管理、種植模式，獲選今年「全國十大神農獎」。市長鄭文燦昨天前往茶廠祝賀，並與林和春及大園草花達人游明俊、新屋稻米達人蘇順基對談，聽取第一線農民的建議。

從青農到「神農」，林和春說，他返鄉幫爸爸管理茶廠後，發現年輕人與農業的確有脫鉤，主因是勞力負擔過重，他因此研發了一套茶園管理、種植機械化的模式，在自家茶廠試驗順手後，逐漸到外縣市協助代耕、累積實際經驗，很榮幸能為茶產業有所貢獻，也希望藉由這樣的模式，解決茶產業的缺工問題。

市長道賀 聽取農民建議

游明俊、蘇順基都曾榮獲全國模範農民，游明俊表示，市府四月將在新屋試營運農業博覽會，讓在地花卉有機會發光發熱，桃園是草花王國，除了博覽會等活動，希望後續在市容、交流道周邊的布置能多採用在地草花，協助農民將產量做出來；蘇順基說，許多農田休耕後就任其長草，市府輔導轉作雜糧算是順利，盼市府能持續支持，提高農民收入才有耕作意願。

鄭文燦表示，老茶廠要更新得靠年輕一輩投入，將推動智慧茶園計畫，解決茶產業缺工問題，另會透過改善排水讓平地也能種茶，提升茶葉產量。

鄭文燦說，桃園是草花王國，市府舉辦的花彩節持續擴大規模，大園區今年三月將舉辦彩色海芋節，會請農業局規劃在交流道、機場周邊、機場捷運、青埔地區進行草花布置，而雜糧轉作在新屋試辦得很成功，希望二期轉作規模能擴大。