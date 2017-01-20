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科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
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〈中部〉漢翔攜手智慧機械業 研發航太設備

2017-01-20

〔記者張菁雅／台中報導〕漢翔公司與十四家智慧機械業者，十九日在經濟部國營會副主委吳豐盛、台中市副市長張光瑤見證下，簽署合作備忘錄，將共同研發飛機結構金屬件、複材件及發動機等航太機械設備。漢翔公司董事長廖榮鑫表示，未來航太產業市場需求量大，亟需人才投入，而該公司對於國機國造也準備好了。

市府經發局表示，台中市是機械和航太產業重要聚落，也是中央產業創新政策內智慧機械和國防航太推動計畫地區。依據空中巴士及波音航太市場預測，未來二十年，全球新客機需求超過三萬三千架次，我國航太產業一○四年產值約九一五億元，僅占全球市場產值的○．四％，仍有待積極拓展。在市府促成下，漢翔公司和十四家智慧機械業者簽署備忘錄，共同爭取航太商機。台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，機械業可成為航太產業的重要供應鏈，去年產值為九千八百多億元，九度挑戰兆元失敗，今年有航太產業加入，預估可成長五％至十％，有機會成為兆元產業。

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  • 漢翔公司與智慧機械業者共同簽署合作備忘錄。（記者張菁雅攝）

    漢翔公司與智慧機械業者共同簽署合作備忘錄。（記者張菁雅攝）

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標題：〈中部〉漢翔攜手智慧機械業 研發航太設備


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