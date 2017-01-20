〈中部〉台中市府首辦國際越南節 除夕至初五解鄉愁

2017-01-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市共有四萬多名越南移工、新住民及學生，而越南跟台灣一樣過農曆年，當台灣人過年時，無法返鄉的越南人思鄉之情可想而知。因此，市府今年首次結合民間團體，舉辦「國際越南節」，從除夕到大年初五都有活動。

東協移工在台中有八萬七千多人，其中越南有三萬三千人；外配共五萬四千多人，越南則有九千多人，每一次台灣過年，對無法回家過年的越南新住民及移工而言，思鄉之情更甚。因此，市府輔導東協廣場大樓管委會、繼光街商圈管委會及新移民協會，率全國之先，舉辦「國際越南節」。

活動為期六天，除夕當天先舉辦「越向國際團圓飯」，邀請東協廣場越式餐廳準備清一色的越南菜，席開卅六桌，邀請越南同鄉前來品嘗。

大年初一至初五在東協廣場將舉辦「東協春節嘉年華」，繼光街商圈與東協廣場皆有越南表演及眾多美食、遊戲和文創手作攤位。

副市長張光瑤表示，他當初因工作到美國，才半年的時間就想念媽媽煮的豬腳，更何況是移民或移工，當然也會想念家鄉；感謝主辦單位用心，讓在台灣過節的越南朋友也能享受家鄉味。市議員江肇國表示，這次活動以新移民為出發點、為在台越南人辦理活動，相當有意義。

新移民協會理事長麥玉珍從越南嫁到台灣已廿年，她表示，越南的年夜飯跟台灣一樣，一定有雞有魚，新春拜拜則會拜釋迦、西瓜、木瓜、芒果，取越南語的諧音，就是祈求新的一年，錢夠花用還有餘。