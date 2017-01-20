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〈中部〉打造花園城市 140公頃花海綻放

2017-01-20

〔記者歐素美／台中報導〕市府農業局補助霧峰、外埔、后里、烏日、台中地區農會及神岡區公所種植約一百四十公頃波斯菊、向日葵等景觀綠肥作物（見圖，記者歐素美攝），並輔導農民撒播農糧署及種苗場提供的油菜種子，打造台中成為花園城市，以行銷二○一八台中世界花卉博覽會。目前各區綠肥皆已進入開花期，百花盛開，處處呈現花田美景。

農業局表示，利用農田休耕期間種植景觀及綠肥作物，再適時翻耕，除可增加土壤有機物質含量，減少化學肥料施用量，還能美化農地、抑制雜草叢生，達到多重效益。

霧峰、外埔、后里、烏日、神岡 花開處處

農業局為打造台中成為花園城市，行銷二○一八台中世界花卉博覽會，經調查各區公所及農會意願，補助綠肥，利用農田休耕，在全市一百四十公頃的農地種植向日葵、波斯菊及油菜花等綠肥植物，最近花開處處，賞花不用遠求。

農業局指出，賞花地點包括霧峰區霧峰農會酒莊、亞洲大學（福新路跟柳豐路）、中投西路和四德路口、霧峰交流道兩側；后里區安眉路、重劃東路、福興路往泰安派出所方向；外埔區永豐里及馬鳴里、烏日區溪尾大橋尾端；西屯區廣福里廣福路；神岡區潭雅神綠園道自行車道四．六公里處等。花期約可持續至農曆春節，呼籲民眾把握時機，與壯麗花海留下美好回憶。

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  • 農友利用農田休耕，在田裡種植綠肥植物，花海處處。（記者歐素美攝）

    農友利用農田休耕，在田裡種植綠肥植物，花海處處。（記者歐素美攝）

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