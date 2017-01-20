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〈中部〉花在彰化 來去溪州、田尾走春

2017-01-20

〔記者顏宏駿／田尾報導〕「花在彰化」遊溪州公園，再到田尾公路花園走春！田尾鄉公所昨天舉辦「雞鳴田尾百花報喜」促銷田尾花卉記者會，邀請大家來田尾買花。

魏明谷表示，農曆年初一到初九期間，結合田尾公路花園與溪州公園－花在彰化活動行銷花卉，到溪州公園可以賞花，到田尾除賞花及盆景設計，還可以購買花卉。

魏明谷鎮指出，田尾是花卉生產基地，把溪州公園做為大型展場，這是「前店後場」的概念，在展示的花卉景觀上標註履歷，拉近生產者與消費者的距離，再結合旅遊與產銷，提高花農的收益。

他說，「花在彰化」讓彰化縣處處都有花卉，尤其整個田尾就像是公園一般花團錦簇，邀請全國鄉親來田尾公路花園及溪州公園走春。

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  • 「花在彰化」春節登場，縣府與田尾鄉公所聯手推銷田尾觀光和花卉。（記者顏宏駿攝）

    「花在彰化」春節登場，縣府與田尾鄉公所聯手推銷田尾觀光和花卉。（記者顏宏駿攝）

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花在彰化 來去溪州、田尾走春

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