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〈中部〉金黃討喜 花壇茂谷柑超搶市

2017-01-20

〔記者湯世名／花壇報導〕冬季限定！彰化縣花壇鄉冬季水果茂谷柑最近採收上市，由於肉質細緻、香甜多汁，金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜，適逢農曆春節將屆，訂單接不停。由於茂谷柑是年節饋贈親友的優質伴手禮，花壇鄉長李成濟極力推銷。

李成濟昨天前往岩竹村勘查果農余仁豪的茂谷柑採收情形，金黃色的茂谷柑令人垂涎欲滴，眾人大口品嚐，對於茂谷柑皮薄、果汁濃郁都讚不絕口。

李成濟表示，該鄉有許多農民種植茂谷柑、桶柑、帝王柚、文旦柚等果樹，其中冬季產的茂谷柑面積不到二公頃，最近採收上市，鮮甜多汁，極受歡迎。

種植茂谷柑五分地的果農余仁豪說，受去年風災及暖冬影響，本季茂谷柑產量減二成，以十台斤水果禮盒來說，價格從六五○元到九百元不等，可存放長達二十天，年節民眾多會買來祈求好彩頭，自用送禮皆宜。

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  • 花壇鄉茂谷柑肉質細緻、香甜多汁，金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜。（記者湯世名攝）

    花壇鄉茂谷柑肉質細緻、香甜多汁，金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜。（記者湯世名攝）

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