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〈中部〉2退役戰機拆移 水里人不捨

2017-01-20

不滿未被告知 代表會槓公所

〔記者劉濱銓／南投報導〕陪伴水里人十多年，位在水里溪旁的兩架空軍退役戰機，近日遭公所悄悄拆除，不僅讓地方不捨，也引起代表會不滿，主席林志郎痛批公所「敗家」，漠視前人爭取來的觀光資產，恣意拆除卻未告知；拆除作業也在公所內部起糾紛，爆發肢體衝突甚至鬧上警局。

水里鄉玉管處旁兩架空軍退役戰機，是老鄉長詹登雲爭取來的，安放溪邊堤頂供人參觀，惟近年疏於維護，外觀漆面斑駁，加上近來公所積極打造水岸自行車道，龐大戰機阻礙通行，因而雇工拆除，零件仍放置現場，堤岸則暫停通行。

只是十幾年來水里人的共同記憶，卻因公所貿然拆飛機引發爭議，地方認為，戰機具有觀光與教育作用，不用跑到機場也能欣賞到戰機，且飛機已成水里溪的地標，對飛機突然消失感到錯愕與不捨。

代表會主席林志郎表示，飛機是他與老鄉長一起爭取的，放在水里溪畔相當吸睛，卻遭公所無情拆除，且完全未告知，行政程序恐有瑕疵，也對代表會不尊重，尤其「敗家」丟棄前人辛苦的成果，對地方如何交代。

公所：無力維管且危及單車族

對此，公所回應，財政困窘無力繼續維管，且飛機年久氧化，常被丟垃圾形成髒亂點，曾有單車騎士行經遭機翼割傷，為確保未來自行車道安全，才會規劃拆往大專院校陳列，由於是不動產處分，不需向代表會報告，但會積極溝通，並懲處引發衝突的內部同仁，盼能平息紛爭。

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  • 水里溪畔的兩架退役戰機，原是當地的地標，但公所認為阻礙自行車道路線，近期進行拆卸作業，地方感到不捨。（記者劉濱銓攝）

    水里溪畔的兩架退役戰機，原是當地的地標，但公所認為阻礙自行車道路線，近期進行拆卸作業，地方感到不捨。（記者劉濱銓攝）

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