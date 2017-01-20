〈中部〉假日路邊停車收費 鹿港21日上路

2017-01-20

〔記者湯世名／鹿港報導〕繼彰化市之後，鹿港鎮也將從廿一日開始，於假日實施路邊停車收費，市區重要道路共有五○八個停車格納入收費範圍，收費時間是週休與國定假日的上午九時至下午五時，每小時二十元，這是縣內第二個實施路邊停車收費的鄉鎮市，員林市則預計在農曆年後上路。

鹿港鎮長黃振彥表示，假日路邊停車收費的區域集中在鹿港體育場、兒童公園、生態休閒公園、舊鹿港溪、央廣鹿港分台一帶，以復興南路一四四格、建國路一四一格最多，其它還包括天后路、正興路、光復路、中正路、自由路、媽祖路及中山路（早市至鹿港高中段）等，由收費員巡邏開單，民眾可於四大超商及美廉社繳費。

他說，鹿港是縣內遊客最多的觀光區，每年八百萬人次造訪，假日車潮湧現，多半是外地車輛進入市區，四處打轉尋找停車位，實施假日路邊停車收費後，將減少停車格被長時間占用，發揮交通效益，也能增加地方財源。