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〈中部〉彰市路邊停車收費17天 違停告發上千件

2017-01-20

停車格空大半 黃、紅線違停多

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市路邊停車收費自本月三日實施以來，獲得市民肯定，不過卻也出現亂象，停車格大半空著，黃、紅線或人行道則見許多車輛違停，縣警局交通隊及彰化警分局強力拖吊、開單，連日來街頭隨處可見拖吊車拖吊違停車輛及員警開單告發，十七天來共拖吊、開單高達上千件，不過，部分民眾似乎不當一回事，照停不誤，警方強調「依法取締，不會手軟！」

拖吊逾300輛 平均1天18輛

彰化市路邊停車收費實施以來，縣警局交通隊加強違停拖吊勤務，截至昨天，全市拖吊違停車輛逾三百輛，平均每天拖吊十八輛，三民路被拖吊四十五輛居冠，中正路一段十三輛居次，中華路十二輛第三多；彰化警分局則開單告發七百多件，與拖吊件數合計高達上千件，數量驚人。

有網友指出，彰化市街頭最近車輛違停很普遍，本月初開始實施路邊停車收費後，許多停車格空蕩蕩，卻見車輛違停在公車招呼站、機車停車格、黃紅線、人行道甚至騎樓，「我們這些花錢停車的是停心酸的？」另有網友認為「敢違規停車就要有被拖的心理準備」、「違規被拖剛好而已」，還有人認為「一定要強力拖吊」、「公權力不彰，車權就囂張！」

對此交通隊指出，汽車不論是停在黃線、紅線或人行道、機車停車格內都屬違規停車，依道路交通管理處罰條例第五十六條「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處九百元罰鍰，並立即進行拖吊，違規的車主還要多負擔移置費、拖吊費共一千七百元。

交通隊強調，執法首重成效而非績效，呼籲汽車車主不要為了省二十元停車費，換來車輛被開單、拖吊，實在划不來。

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  • 違規停放公車招呼站的車輛被強制拖吊。（記者湯世名翻攝）

    違規停放公車招呼站的車輛被強制拖吊。（記者湯世名翻攝）

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