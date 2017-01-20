〈中部〉學童想去屏東玩 賣粿籌旅費
2017-01-20
〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣水上鄉成功國小許多學童出身弱勢家庭，少有機會到校外教學或旅遊，校方今年安排夜宿屏東海生館，但一人旅費約三千元，對孩子來說有困難，校方結合社區產業，由學童製作油蔥粿販售籌措旅費，盼讓這趟旅行夢想成真。
成功國小校長陳宇水昨說，希望全校五十八個學生都能參加，老師們將義賣結合課程，讓學生從估算成本、定價、採買、製作、銷售及配送都能參與，義賣也能學習。
國姓村長林信安的妻子黃麗秋是學校廚工，擅長炊粿，他們昨天一起教導孩子製作油蔥菜頭粿和蘿蔔糕；林信安說，預定要製作二千四百斤，已有在地企業「嬰之華」等願意採購，盼獲更多人協助。
五年級學生呂岱霖說，以前過年過節常常看見祖母炊粿，從沒想過可以自己學習「做粿」，更重要的是為海生館夜宿活動努力募集經費，感覺真的很棒；陳宇水表示，即起接受訂單，預計二十三至二十五日由學生製作和出貨，蘿蔔糕每斤五十元，油蔥菜頭粿每斤六十元，意洽05-2393485王秀惠老師或林信安0928-712467。
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