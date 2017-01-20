〈中部〉（雲林）Ｑ版戰甲素還真 4米高花燈亮相

2017-01-20

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會偶戲春秋主角之一四公尺Ｑ版戰甲素還真昨亮相，與縣長李進勇、霹靂國際多媒體董事長黃強華等人廣發英雄帖，邀請各路英雄好漢來雲林賞燈會、看偶戲。

李進勇指出，雲林是布袋戲的故鄉，台灣燈會設置偶戲春秋燈區，邀請黃強華參與規劃設計，打造前所未見大型布袋戲戶外演出《群俠臨雲》，除有兩座高八公尺素還真及羅喉巨型戲偶花燈，還有四座四公尺布袋戲知名角色花燈，展現布袋戲魅力。

黃強華說，布袋戲巨型花燈，主結構內設置自發光源，並運用機械動力，具有轉頭、擺手等擬人動作及移動能力，隨劇情變化轉換光影，與布袋戲真人cosplay融入情境，創造嶄新表演藝術形式，絕對是今年台灣燈會的亮點之一。