〈中部〉雲林首座 溝壩有機農園啟用
2017-01-20
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣溝壩有機農業園區昨正式啟用，卅六名承租農民與縣長李進勇種下有機種籽，承諾打造友善耕作、安全農業，也要搶攻發展潛力無窮的有機市場。
24公頃 36農民承租
縣府農業處長張世忠表示，今年六都國中小每週將吃一到兩次「有機營養午餐」，加上安全消費意識抬頭，有機農業市場前景看好，雲林現有三百多公頃有機農田，年產值五億元，溝壩有機農園若營運良好，縣府將再爭取褒忠鄉的龍岩農場一千六百公頃納為有機農業園區，打造全國有機農業典範基地。
李進勇表示，溝壩有機農業園區共廿四公頃，是縣內首座公部門挹注資源開發有機園地，去年十月驗收，招募有心想從事有機農業的農民進駐及生產經營，未來委託慈心有機發展基金會執行園區管理。
李進勇指出，縣內有機耕種零星分布，產能低且易受鄰田汙染，農產品品質與產量較不易控制，藉著溝壩有機園區成立可以減少有機農田遭受鄰田農藥空飄污染風險，且可穩定產量，讓農民收益穩定。
張世忠指出，有機農業園區定位為有機農業教育示範基地，以母雞帶小雞的師徒傳承方式，讓剛入有機農業的農民藉由實際耕作，加速學習有機栽培技術，同時汲取其他經驗農民技術。
承租二分地多地的廖姓農民表示，他一直想投入有機農業，卻因找不到土地一直無法圓夢，現在很幸運承租有機園區土地，不僅有土地耕作，還有有經驗的「師父」指導，一圓夢想。
慈心有機發展基金會執行長蘇慕容表示，將安排專人針對農民使用資材、耕作方式、肥料管理、病蟲害防治等輔導與監督，並協助農民行銷，開發各式通路及保障收益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 有機農業
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
花在彰化 來去溪州、田尾走春
「花在彰化」遊溪州公園，再到田尾公路花園走春！田尾鄉公所昨天舉辦「雞鳴田尾百花報喜」促銷田尾花卉記者會，邀請大家來田尾買花。魏明谷表示，農曆…
網友回應
熱門新聞
- 大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布
- 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Railway union threatens strike over lunar holiday
- 「終於可以住了！」強國抵制APA 日網友卻樂翻....
- 當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」
- 01/20 各報重點新聞一覽
- 川普上任台美關係改變？ 葉望輝：台灣不用擔心！
- 歐央三大利率不變
- MLB》金鶯開3年11億 簽回美聯全壘打王
- 今天「大寒」氣溫一路降！ 晚間下探11度
- 洪慈綪涉弊案50萬交保 夫收押禁見
- 國王盃》內馬爾罰球建功 巴薩終結作客皇社10年不勝 （影音）
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 首例！硬要出港避風 漁船挨罰
- 興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
- 藍委告狀 要莫天虎管好蔡正元
- 證券行情表、證券表格
- 《2017春妝6大趨勢》6 透明光澤 妍頰百變
- 郝吳柱都打「經國牌」 蔣萬安：不要只學表面
- 106年度總預算三讀 刪減240億
- NBA》下季同時留柯瑞、杜蘭特 勇士老闆有信心
- 甘比亞總統拒下台 新總統鄰國宣誓就職
- 微小說 愛
- 「旅程將展開」川普超嗨 臉書狂更新還一直說…
- 乾眼症成因不同 中醫針炙、中藥雙管齊下
- 每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
- 台灣菁英王育霖 228事件被押走後從人間消失
- 馬公5女燒炭 檢確認合意自殺
- 神捕也落淚 I-Rod一試登「堂」
- 高雄暗夜幫派火拚 路旁5名大學生險中槍
- 流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型
- 江蕙拜早年甩搶劫陰霾 「去年讓大家擔心了」
- 世大運選手有福 擁智慧錶趴趴走
- 《中英對照讀新聞》D.C. hotels were expecting an inaugural booking frenzy. Instead they’ve got vacancies－華府飯店原本期待就職房熱潮。結果卻乏人問津
- 台東達魯瑪克部落拚能源自主 小型風機啟用
- 高麗菜過剩 立委轟預警失靈
- 被指毒品不夠純 黑幫打人斷齒又洗劫
- NBA》冠軍只有勇士、騎士爭？ 美媒整理「四大厭煩」新聞
- 富邦盃少棒／欺負男生 鍾宜芸初先發0失分
- 艾瑪史東秘密復合蜘蛛人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉雲林首座 溝壩有機農園啟用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分