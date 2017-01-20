〈中部〉雲林首座 溝壩有機農園啟用

2017-01-20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣溝壩有機農業園區昨正式啟用，卅六名承租農民與縣長李進勇種下有機種籽，承諾打造友善耕作、安全農業，也要搶攻發展潛力無窮的有機市場。

24公頃 36農民承租

縣府農業處長張世忠表示，今年六都國中小每週將吃一到兩次「有機營養午餐」，加上安全消費意識抬頭，有機農業市場前景看好，雲林現有三百多公頃有機農田，年產值五億元，溝壩有機農園若營運良好，縣府將再爭取褒忠鄉的龍岩農場一千六百公頃納為有機農業園區，打造全國有機農業典範基地。

李進勇表示，溝壩有機農業園區共廿四公頃，是縣內首座公部門挹注資源開發有機園地，去年十月驗收，招募有心想從事有機農業的農民進駐及生產經營，未來委託慈心有機發展基金會執行園區管理。

李進勇指出，縣內有機耕種零星分布，產能低且易受鄰田汙染，農產品品質與產量較不易控制，藉著溝壩有機園區成立可以減少有機農田遭受鄰田農藥空飄污染風險，且可穩定產量，讓農民收益穩定。

張世忠指出，有機農業園區定位為有機農業教育示範基地，以母雞帶小雞的師徒傳承方式，讓剛入有機農業的農民藉由實際耕作，加速學習有機栽培技術，同時汲取其他經驗農民技術。

承租二分地多地的廖姓農民表示，他一直想投入有機農業，卻因找不到土地一直無法圓夢，現在很幸運承租有機園區土地，不僅有土地耕作，還有有經驗的「師父」指導，一圓夢想。

慈心有機發展基金會執行長蘇慕容表示，將安排專人針對農民使用資材、耕作方式、肥料管理、病蟲害防治等輔導與監督，並協助農民行銷，開發各式通路及保障收益。