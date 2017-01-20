〈中部〉農會年終差很大 竹崎、新港最高領20多萬

2017-01-20

〔記者蔡宗勳、王善嬿、林國賢、黃淑莉、廖淑玲／綜合報導〕又到了發放年終獎金的時候，嘉義縣各鄉鎮市地區農會因績效、俸點不同，單人最高可以領到二十六萬餘元，最低只有四萬多元，金額「差很大」，「薪情」當然大不同。

看績效俸點高低不同

農會員工薪水依俸點計算，俸點金額則依各農會經營績效而定，上限為六百元，以績優生新港鄉農會為例，其績效核定薪點標準達八百七十九元，但只能領到最高的六百元，竹崎地區農會核定六百六十三元，一樣只能領六百元，是嘉縣唯二最高俸點的農會，義竹鄉農會以五百九十二元居第三。

一般而言，農會主管俸點在一百至一百一十點間，資深員工八、九十點，新進員工五、六十點，也就是新港、竹崎農會主管月薪六萬元起跳，但績效落後的農會一個薪點僅四○六元，月薪四萬出頭，每個月相差近兩萬元，新進人員也差了約一萬五千元。

績效前段班和後段班平常「薪情」就兩極化，到了領年終獎金時，差別更是明顯，前者最高可領到四個月，後者最高只有一個半月，因而有的農會主管快快樂樂領取二十六萬多元，有的才六萬多元，心情好不起來。

竹崎農會加發激勵金

新港、竹崎農會最高都發放四個月年終獎金，竹崎農會另提撥五十萬元激勵獎金，考核分保險、放款、供銷與服務四大項，每項擇優取前十五名，發給六千至一萬五千元，每項都表現優異者，一次可領到四個大紅包，紅包總額可能比後段班農會的年終獎金還高，羨煞不少人。

竹崎農會總幹事林孟怡強調，天下沒有白吃的午餐，想要領到最高年終獎金與激勵獎金，拉保險、放款或賣農特產品都要全力以赴，服務當然也要一級棒。

嘉義市農會總幹事黃騰輝表示，目前俸點一點四百九十元，期許未來拉高到六百元，年終獎金從近一個月到三個月，平均值約一．三個月。

雲林績效獎金最高4.8月

雲林縣各鄉鎮市農會績效獎金發放從一個月到四．八個月，主要依各農會營運情況及個人績效表現，各農會平均約從二、三萬到二、三十萬間，幾家歡樂幾家愁。