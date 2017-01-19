〈南部〉南鐵地下化協調會 推擠衝突
2017-01-19
〔記者林孟婷／仁德報導〕交通部鐵路改建工程局昨日在仁德區召開「台南市鐵路地下化計畫」工程用地協議價購協調會，反南鐵東移全線自救會會長陳致曉等人前往現場欲進入會場，因遭到警方阻擋在門外而發生多起衝突，連八十五歲的老阿嬤也被擋在門外，陳致曉不滿地表示：「我們只是想要進去開會，為什麼不可以？」
自救會長衝撞 欲進入會場
由於自救會與鐵工局、警方針對座位位置、發言程序等多項問題都沒有共識，陳致曉等人在不得其門而入的情況下，試圖衝撞要進入會場而爆發多起推擠衝突，連高齡八十五歲的老阿嬤也被擋在門外，一旁民眾怕老阿嬤會承受不了衝撞，不斷大喊：「有老阿嬤在，不要再擠了！」現場尖叫聲四起，最後考量現場民眾安全問題，陳致曉宣布散會。
陳致曉表示，台南市長賴清德日前對外表示要在今年八月底前完成拆屋、明年開始動工，鐵工局在計畫定案前竟已經工程發包，市府與鐵工局至今未針對願妥協居民所提出的土地徵收價格、安置宅產權等問題有正面回應。
鐵工局表示未阻擋進入
鐵工局出面澄清表示，由於此次是針對仁德區六十三戶居民前來召開協調會，陳致曉等人欲進入開會並沒有阻擋，警方表示，為維護議事會場及民眾開會權利，降低衝突發生同時也避免有民眾因此而受傷。
價格問題 將再與市府討論
會場約只有十幾位仁德區的住戶參加工程用地協議價購協調會，住戶針對徵收價格提出疑問，認為徵收價格低於市價無法接受，鐵工局表示將會與市政府再進一步討論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉南鐵地下化協調會 推擠衝突
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分