〈南部〉南鐵地下化協調會 推擠衝突

2017-01-19

〔記者林孟婷／仁德報導〕交通部鐵路改建工程局昨日在仁德區召開「台南市鐵路地下化計畫」工程用地協議價購協調會，反南鐵東移全線自救會會長陳致曉等人前往現場欲進入會場，因遭到警方阻擋在門外而發生多起衝突，連八十五歲的老阿嬤也被擋在門外，陳致曉不滿地表示：「我們只是想要進去開會，為什麼不可以？」

自救會長衝撞 欲進入會場

由於自救會與鐵工局、警方針對座位位置、發言程序等多項問題都沒有共識，陳致曉等人在不得其門而入的情況下，試圖衝撞要進入會場而爆發多起推擠衝突，連高齡八十五歲的老阿嬤也被擋在門外，一旁民眾怕老阿嬤會承受不了衝撞，不斷大喊：「有老阿嬤在，不要再擠了！」現場尖叫聲四起，最後考量現場民眾安全問題，陳致曉宣布散會。

陳致曉表示，台南市長賴清德日前對外表示要在今年八月底前完成拆屋、明年開始動工，鐵工局在計畫定案前竟已經工程發包，市府與鐵工局至今未針對願妥協居民所提出的土地徵收價格、安置宅產權等問題有正面回應。

鐵工局表示未阻擋進入

鐵工局出面澄清表示，由於此次是針對仁德區六十三戶居民前來召開協調會，陳致曉等人欲進入開會並沒有阻擋，警方表示，為維護議事會場及民眾開會權利，降低衝突發生同時也避免有民眾因此而受傷。

價格問題 將再與市府討論

會場約只有十幾位仁德區的住戶參加工程用地協議價購協調會，住戶針對徵收價格提出疑問，認為徵收價格低於市價無法接受，鐵工局表示將會與市政府再進一步討論。