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〈南部〉屋頂種電 養殖場就是發電廠

2017-01-19

佔地三公頃 發電量達3000千瓦

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲區筏仔頭正在興建一座佔地三公頃的室內水產養殖場，屋頂要「種電」，安裝太陽能光電板，室內水產養殖場有如一座太陽能發電廠，投資金額超過四億元，預計三月底竣工，裝置的發電量高達3000KWA（千瓦）。

來自台中的天王能源科技目前在學甲利用倉儲的屋頂設置太陽能發電設備，裝置容量是1000KWA，目前在學甲區筏仔頭興建第二座「太陽能發電廠」，另已在附近再購地三公頃，未來還要再蓋第三座，裝置發電量一樣是3000KWA。

電業法修法後，有助台灣推動再生能源（綠能）產業；天王能源科技在學甲區筏仔頭投資興建室內水產養殖場，地方說其實是建太陽能發電廠，學甲人很好奇，公司卻很低調。

打造亞洲最大示範場

天王能源科技工務經理黃國勳說，這座室內水產養殖場將在室內養魚兼發電，公司將打造全亞洲最大一座水產養殖綠能示範場，三月底完工後，再來測試沒問題，將會和台電並聯。公司在學甲裝置的太陽能發電容量總計是7000KWA。

裝置發電量超過100KWA，須向經濟部能源局申請，市府經發局能源科長郭坤助說，學甲筏仔頭這座室內水產養殖場的太陽能發電量3000KWA，規模不小，目前台南市再生能源（綠能）在水力發電有72.466MW（1MW等於1000KWA），有西口水力發電廠11.52MW、曾文水庫發電廠50MW、八田水力發電廠2.196MW、烏山頭水力發電廠8.75MW，和太陽能發電量233.785MW（指標太陽能發電廠有大聚電業公司2.392MW、永勁電力公司3.369MW）。

光是南市太陽光電就超過一座曾文水庫電廠發電量。郭坤助說，經發局未來將推動在鹽業用地、嚴重地層下陷地區、滯洪池和掩埋場設置太陽光電設備，力拚二年內再達成一座曾文水庫電廠發電量。

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  • 這座室內水產養殖場，屋頂施工安裝太陽能光電板，將是全亞洲最大水產養殖綠能示範場。（記者楊金城攝）

    這座室內水產養殖場，屋頂施工安裝太陽能光電板，將是全亞洲最大水產養殖綠能示範場。（記者楊金城攝）

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