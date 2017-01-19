〈南部〉屋頂種電 養殖場就是發電廠
佔地三公頃 發電量達3000千瓦
〔記者楊金城／學甲報導〕學甲區筏仔頭正在興建一座佔地三公頃的室內水產養殖場，屋頂要「種電」，安裝太陽能光電板，室內水產養殖場有如一座太陽能發電廠，投資金額超過四億元，預計三月底竣工，裝置的發電量高達3000KWA（千瓦）。
來自台中的天王能源科技目前在學甲利用倉儲的屋頂設置太陽能發電設備，裝置容量是1000KWA，目前在學甲區筏仔頭興建第二座「太陽能發電廠」，另已在附近再購地三公頃，未來還要再蓋第三座，裝置發電量一樣是3000KWA。
電業法修法後，有助台灣推動再生能源（綠能）產業；天王能源科技在學甲區筏仔頭投資興建室內水產養殖場，地方說其實是建太陽能發電廠，學甲人很好奇，公司卻很低調。
打造亞洲最大示範場
天王能源科技工務經理黃國勳說，這座室內水產養殖場將在室內養魚兼發電，公司將打造全亞洲最大一座水產養殖綠能示範場，三月底完工後，再來測試沒問題，將會和台電並聯。公司在學甲裝置的太陽能發電容量總計是7000KWA。
裝置發電量超過100KWA，須向經濟部能源局申請，市府經發局能源科長郭坤助說，學甲筏仔頭這座室內水產養殖場的太陽能發電量3000KWA，規模不小，目前台南市再生能源（綠能）在水力發電有72.466MW（1MW等於1000KWA），有西口水力發電廠11.52MW、曾文水庫發電廠50MW、八田水力發電廠2.196MW、烏山頭水力發電廠8.75MW，和太陽能發電量233.785MW（指標太陽能發電廠有大聚電業公司2.392MW、永勁電力公司3.369MW）。
光是南市太陽光電就超過一座曾文水庫電廠發電量。郭坤助說，經發局未來將推動在鹽業用地、嚴重地層下陷地區、滯洪池和掩埋場設置太陽光電設備，力拚二年內再達成一座曾文水庫電廠發電量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
標題：〈南部〉屋頂種電 養殖場就是發電廠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email