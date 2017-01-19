〈南部〉【春節輪船航班】旗鼓渡輪禁遊客燃油機車 煙火船需預約
2017-01-19
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市輪船公司昨公布春節航班調整計畫，包括人車管制時段、一般遊客燃油機車管制、觀光交通航線增班、煙火船預約等，提醒民眾注意相關規範。
輪船公司說明，年初一（一月廿八日）到初五（二月一日），旗鼓渡輪將於每天十一時至十七時尖峰時段，進行人、車分離管制，以加速疏運遊客流量；初一（一月廿八日）凌晨零時至二時，旗鼓渡輪航線船班暫停營運，讓輪值大夜班船員可回家與家人相聚吃團圓飯。
年節期間，將管制一般遊客燃油機車登船，旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制。
大年初一至初四，假日新光旗津航線每天提早於十時發船，希望加強疏運遊客流量，末班一樣由旗津輪渡站於每天十六時卅分發船返回新光碼頭。
因應高雄燈會煙火秀施放（一月卅一日至二月十二日），輪船公司另加開「煙火船」預約航班，每班限量一百廿位，需事先電話預約；煙火船預約航班將於新光碼頭出發，遊覽高雄港夜景，並有導覽解說，煙火施放前會停於海上，以不同視角欣賞。
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