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〈南部〉心電圖機系統立功 救護車5年救百命

2017-01-19

目前只35輛救護車裝設 盼捐輸

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市啟用救護車到院前心電圖機檢查系統五年來，共執行二○一六人次，成功搶救一百名急性心肌梗塞病患，為全台最高，但目前只有卅五輛救護車裝設，期盼社會各界捐輸。

高雄榮總重症醫學中心主任黃偉春醫師表示，除高雄市外，另有七個縣市裝設，已知成功搶救心肌梗塞病患案例為高雄一百例、雲林縣六例、台中市兩例、新竹縣與宜蘭縣各一例，值得持續推廣。

黃偉春強調，以高雄為例，民眾熱心捐贈救護車已飽和，但到院前心電圖機系統僅有卅五輛救護車裝設，不是每輛救護車都有，所以呼籲社會各界踴躍捐輸。

高雄消防局指出，救護車到院前心電圖機系統於二○一二年十一月啟用，隔年開始有搶救成功案例，至今年一月十四日，總計救回一百人性命。

一月十四日上午十一點，七十五歲陳姓男病患聲稱胸痛，鳳山消防分隊救護人員立即執行「心電圖機檢查」，導成貼片連到病患胸部，機器所得資料透過網路無線傳輸到消防局指揮中心，再轉給醫院，成功進行心導管手術打通心血管，成為高雄市第一百件成功案例。

另外，去年九月十日，四十五歲張先生游泳過程，突然失去意識，救生員進行心肺復甦術後，再由救護人員用ＡＥＤ電擊兩次，心跳暫停卅分鐘，黃偉春診斷為心肌梗塞，緊急開刀治療，救回一命。

去年十二月廿三日，四十三歲林先生胸痛送醫過程，醫師從「心電圖機檢查」資料確認為心肌梗塞，線上指示使用高榮捐贈的雙重抗血小板藥物給病患服下，經過緊急手術，成功救回一命，號稱亞洲首例。

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  • 高雄市啟用救護車到院前心電圖機檢查系統五年來，成功搶救一百名急性心肌梗塞病患，為全台最高。（記者洪定宏攝）

    高雄市啟用救護車到院前心電圖機檢查系統五年來，成功搶救一百名急性心肌梗塞病患，為全台最高。（記者洪定宏攝）

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標題：〈南部〉心電圖機系統立功 救護車5年救百命


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