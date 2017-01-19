〈南部〉春節水果價飆 蜜棗、香蕉創新高
2017-01-19
香蕉產地價 每公斤一百二十元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年水果因氣候導致減產一半，隨著農曆春節將至，蓮霧、蜜棗、香蕉漲翻天，整體價格比去年上漲一倍，以香蕉產地價每公斤飆到一百廿元，創下歷史天價，鳳試所培育精品蓮霧「黑糖芭比」，產地價每公斤高達八百元，市場搶貨行情看漲。
蜜棗批發價 飆破每公斤六百元
高雄水果聞名國際，以蓮霧、蜜棗、香蕉是主力水果，但受去年氣候異常影響，接連三個颱風襲台，造成產量大減一半，其中蜜棗面積及產量是全國第一，經濟產值最高可達九億元，批發價一度飆破每公斤六百元，比過去上漲約二倍，創下歷年來同期新高，今年量少出現搶貨潮，農民專攻禮盒宅配市場，隨著農曆過年將至，預期行情持續看漲。
香蕉產量是全國第四名，經濟產值超過十二億元，近來香蕉大缺貨，市場供不應求，產地價因量少價揚，最高飆到一百廿元，一串香蕉約十五公斤，飆漲到一千八百元，比去年同期上漲超過四倍，市府農業局表示，目前香蕉已經復耕，但生長期至少半年，預估今年中以後，才能恢復產量，價格會逐漸回穩。
蓮霧「黑糖芭比」每公斤八百元
蓮霧因今年氣候異常，造成產量減半，加上外銷搶貨，市場供不應求，整體價格比去年上漲一倍，最受矚目是精品蓮霧「黑糖芭比」，為鳳試所培育的新品種，果形碩大、果肉硬實、果皮深紅色，每顆重達二百多公克，比一般品種大二倍、甜度可達十六度，目前僅六龜實驗田才有貨，物以稀為貴，每公斤高達八百元。
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