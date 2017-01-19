〈南部〉春節走春 旗美花、燈、市集迎賓

2017-01-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕農曆春節將至，今年雖然只有六天連假，但高雄的後花園旗美區仍有豐富的吃喝玩樂行程供遊客走春，民眾除了到六龜賞梅、美濃杉林看花海，旗山還有燈會及老街市集，不想出遠門塞在外縣市的市民，不妨就近前往旗美走春，感受當地人文風情。

六龜賞梅 美濃逛花海

今年受暖冬氣候影響，海拔約一千公尺的六龜寶來竹林地區百公頃梅花，近日已逐漸盛開，陣陣梅花香氣撲鼻而來，六龜區公所指出，梅樹由高處的百年梅樹往較低的浦來溪戰道逐步綻放，預估元宵節前民眾上山仍有花可看。

旗山賞燈 市集看表演

而旗山區公所從廿八日大年初一到大年初五，展開一連五天的迎新春活動。旗山公所特別規劃九大創意燈區，讓民眾一飽眼福，還有「Ba哥＆Na妹」拍照區，並安排熱鬧特色市集以及精彩舞台節目演出與有獎徵答活動，歡迎民眾來旗山賞花燈迎新春。

而美濃花海雖然今年只有十五公頃面積，規模不似往年，但區公所以「可食性田園風光」取代花海特色，邀請民眾在過年期間除了可以到美濃品嚐客家小吃外，還有冬季限定的橙蜜小番茄可採，相當適合親子共遊。

此外，與美濃僅隔月光山隧道的杉林區，今年推出五大花區及向日葵迷宮，除了有美麗的花海可以拍照賞玩外，當地還推出特色市集供遊客踩街，可吃到口味特殊的梅子糕餅及原住民美食；內門區農會在大年初二推出的「回娘家吃辦桌」活動，也有在地蜂蜜等特產可選購。