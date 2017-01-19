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〈南部〉學測明登場 今下午可查看考場

2017-01-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年大學學科能力測驗考試即將登場，屏東考區設置於國立屏東大學民生校區、國立屏東大學林森校區、國立屏東女中共三個分區，依大學入學考試中心規定，十九日下午二點至四點開放試場，供考生查看。

負責屏東區試務的屏東大學表示，今年學測將於一月二十日、二十一日登場。試務中心呼籲考生注意，禁止「穿戴式裝置」（如智慧型眼鏡、智慧型手環、具聲控GPS、錄音、拍照、傳輸資料的智慧型手錶） ，也請考生要事先查閱應考分區地址及試場，以免考試當日跑錯分區。有關試場分配資料已於一月六日公告於屏東大學網站。

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