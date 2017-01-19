〈南部〉搬磁磚、作木工 2女生獲保送北科大
2017-01-19
〔記者黃明堂／台東報導〕拌水泥、貼磁磚，公東高工女學生趙若晴灰頭土臉卻樂此不疲，比男人還拚，去年獲全國技能競賽建築鋪面金牌，獲保送國立台北科技大學；也是女生、聽障生的台東專科學校高職部黃念凡學木工，亦獲保送北科大。
公東高工今年獲保送大學的同學，還有家具木工科蘇界任保送國立雲林科技大學、室內空間設計科鄭淳之保送崇右技術學院。
東專高職部陳明鎰 錄取中興大學
趙若晴學建築鋪面，自己拌合水泥漿、搬移厚重的磁磚、自行測量及切割，再經過牆面敷上水泥漿後，鋪設磁磚，整個過程非常辛苦，每次工作完畢，全身都沾滿水泥漿及瓷磚飛灰，但她樂在其中，連下課後的晚上、周末假日，都自動自發到工廠搬水泥、搬磁磚練習。
東專附設高職部農機科陳明鎰同學，以全國技藝競賽農業機械科職類「金手獎」第一名成績，錄取「國立中興大學生物產業機電工程學系」；聽障的室內空間設計科黃念凡，以全國身心障礙者技能競賽家具木工職類金牌成績，錄取「國立台北科技大學不分系菁英班」。
陳明鎰家中從事挖掘機維修事業，他從小耳濡目染，常協助父親的維修工作，學到精湛的挖掘機操作技術。去年暑假，尼伯特颱風重創該校，校園滿目瘡痍，他自發性到校操作挖掘機及鏟裝機，協助清運傾倒樹木及大型雜物。
黃念凡小時候就聽障，成長及求學過程中遭遇許多挫折，她認為聽障不應成為理想抱負的阻力，對家具木工全力以赴，去年在技職賽奪下家具木工職類金牌，成為該獎項首位獲獎的女選手。
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