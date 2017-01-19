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〈南部〉南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車

2017-01-19

〔記者王秀亭／台東報導〕因應農曆春節交通疏運計畫，南迴公路拓寬工程除停工、全面雙向通行外，大溪明隧道拓寬及多良高架工程也會趕在年前通車，以四線道疏運車輛。整體工程受去年颱風帶來的豪大雨影響，草埔隧道嚴重出水及崩坍，原本預計一○七年全線通車，將延至一○九年才可能完工。

公路總局東西向快速公路高南區工程處長賴明煌表示，南迴公路拓寬改善計畫斥資兩百零九點六億元，從一百年起施工迄今，由於部分路段只能沿海側拓寬，無法往山側開挖，增加興建難度，尤以草埔隧道難度最高。

草埔隧道崩坍 109年才能全線通車

賴明煌說，去年接連颱風帶來的豪大雨及地震影響，草埔隧道出水率與雪山隧道相當，隧道內大面積岩塊崩坍，嚴重影響施工進度，因隧道工程不可預期性高，加上嚴重缺工，草埔隧道完成期程成為該計畫關鍵，目前進度僅完成五十％，預計一○八年完成土木建築，再經半年的軟體操演，一○九年才能全線通車。

不過，南迴公路拓寬工程採分段施工，未來也會分段完工。賴明煌指出，多良高架部分預計二十四日完工，會趕在農曆春節前夕開放，另外大溪明隧道、大竹段拓寬亦在年節前開放，三段道路可望四線開放，但金崙高架要到明年暑假過後才能完工，屆時民眾行經該路段仍可能車潮壅塞。

公路總局第三養護工程處副處長吳昭煌表示，今年春節連假僅六天，車流反而更集中，東海岸風景區將採單進單出，及開放路邊臨時停車等方式因應，縱谷地區鹿野、關山市區道路則以替代道路因應，台二十線向陽以上進行管制。

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  • 農曆春節前，南迴公路多良高架工程將開放通車。（記者王秀亭翻攝）

    農曆春節前，南迴公路多良高架工程將開放通車。（記者王秀亭翻攝）

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