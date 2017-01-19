〈南部〉南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
2017-01-19
〔記者王秀亭／台東報導〕因應農曆春節交通疏運計畫，南迴公路拓寬工程除停工、全面雙向通行外，大溪明隧道拓寬及多良高架工程也會趕在年前通車，以四線道疏運車輛。整體工程受去年颱風帶來的豪大雨影響，草埔隧道嚴重出水及崩坍，原本預計一○七年全線通車，將延至一○九年才可能完工。
公路總局東西向快速公路高南區工程處長賴明煌表示，南迴公路拓寬改善計畫斥資兩百零九點六億元，從一百年起施工迄今，由於部分路段只能沿海側拓寬，無法往山側開挖，增加興建難度，尤以草埔隧道難度最高。
草埔隧道崩坍 109年才能全線通車
賴明煌說，去年接連颱風帶來的豪大雨及地震影響，草埔隧道出水率與雪山隧道相當，隧道內大面積岩塊崩坍，嚴重影響施工進度，因隧道工程不可預期性高，加上嚴重缺工，草埔隧道完成期程成為該計畫關鍵，目前進度僅完成五十％，預計一○八年完成土木建築，再經半年的軟體操演，一○九年才能全線通車。
不過，南迴公路拓寬工程採分段施工，未來也會分段完工。賴明煌指出，多良高架部分預計二十四日完工，會趕在農曆春節前夕開放，另外大溪明隧道、大竹段拓寬亦在年節前開放，三段道路可望四線開放，但金崙高架要到明年暑假過後才能完工，屆時民眾行經該路段仍可能車潮壅塞。
公路總局第三養護工程處副處長吳昭煌表示，今年春節連假僅六天，車流反而更集中，東海岸風景區將採單進單出，及開放路邊臨時停車等方式因應，縱谷地區鹿野、關山市區道路則以替代道路因應，台二十線向陽以上進行管制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分