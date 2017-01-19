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鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
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〈南部〉月津港燈節 週六點燈「亮」到228

2017-01-19

〔記者王涵平／鹽水報導〕月津港燈節週六點燈，展期卅九天，歷年最長，盼能打破近兩年六十萬參觀人次紀錄。

展期史上最長 展區歷年最大

南市文化局昨日在鹽水永成戲院舉行月津港燈節開幕記者會，局長葉澤山表示，燈節將於廿一日晚間七點在月津港水月橋上舞台區舉行開幕典禮，市長賴清德主持點燈，展期至二月廿八日。

四季禮讚主題 營造四種氛圍

今年燈節以「四季禮讚」為主題，透過光環境四種顏色，營造「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季不同氛圍，盡展鹽水風華，國內外藝術家及大專院校徵件作品近五十組件藝術燈景，其中包括七件大型地景亮點作品、四件國際藝術家作品及大專院校廿三件。

法國團隊Groupe LAPS特別製作的大型組合裝置《Keyframes》，透過燈光程式設計，作品有如逐格動畫，一個個閃亮的人物在月夜裡隨著音樂搖擺運動，透過音樂與燈光的特殊設計編排，演繹出極具動態感的四季人物風情。

首以大型地景作品展現燈區亮點

葉澤山強調，今年特色除展期歷年最長，另首度以大型地景型作品展現燈區亮點，而整個月津港展區以光環境營造策展主軸，展區為歷年最大，除月津港港區、公18-2徵選燈區以及老街巷弄場域外，首度與地方及廟宇合作，並於淨水場、護庇宮、大眾廟、公18-2無名橋前水域，新增藝術燈景作品。

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  • 法國團隊Groupe LAPS特別製作的大型組合裝置《Keyframes》，透過燈光程式設計，作品有如逐格動畫，一個個閃亮的人物在月夜裡隨著音樂搖擺運動，透過音樂與燈光的特殊設計編排，演繹出極具動態感的四季人物風情。（文化局提供）

    法國團隊Groupe LAPS特別製作的大型組合裝置《Keyframes》，透過燈光程式設計，作品有如逐格動畫，一個個閃亮的人物在月夜裡隨著音樂搖擺運動，透過音樂與燈光的特殊設計編排，演繹出極具動態感的四季人物風情。（文化局提供）

  • 《月迷津》是藝術家游文富以雪白竹枝製成帶有「月」字形的迷宮，夜間自然光影下盡現巧思。（文化局提供）

    《月迷津》是藝術家游文富以雪白竹枝製成帶有「月」字形的迷宮，夜間自然光影下盡現巧思。（文化局提供）

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