〈南部〉《觀察筆記》站尾包衰

2017-01-19

屏東年年在繁星計畫裡名落孫山。

這個縣在西部走廊應該一路到巴士海峽，不過，往往到了高雄就斷線。像高鐵，像民航，像國道一號，郵輪也不泊屏東的港，天上飛的地上走的海上破浪的，都延伸不了屏東。

好早好早的時代，屏東的民代就說他們是「站尾包衰」，以前國民黨執政有張豐緒、柯文福到中央當大官，政黨輪替中有蘇貞昌當行政院長，江山依舊。

高鐵後的現在，曹啟鴻入閣，蘇嘉全立法院長的官也很大，他的影響力似乎更上層樓；這五人都先後做過縣長，怎不知屏東之苦？

宰相有權能決策的，為何不做成政策？是有主觀上的條件不足，如客運量不足，支撐不了高鐵和航班？抑或是客觀上的政治力扳不贏？

可是細想，若沒有交通網絡的連結，怎麼到得了，地方怎會有人潮來發展繁榮呢？

連大學都有繁星計畫要讓鄉村窮孩子「翻身」，屏東卻帶著舊世紀的風貌進入新歲，年年翻不了身！（資深記者黃明裕）