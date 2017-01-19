〈南部〉高大設東南亞發展研究中心 做產官學平台
2017-01-19
〔記者蔡清華／高雄報導〕布局越南十一年、泰國四年，國立高雄大學再擴大前進東南亞的力道，昨起「東南亞發展研究中心」正式掛牌運作。
由亞太工商管理學系教授陳一民擔任中心主任，未來將以「人才培育」、「產學連結」、「情報智庫」三大運作方向，響應「新南向政策」，不僅整合產官學資源、培育「東南亞通」，也蒐集及分析東協政經商情，提供台商投資設廠重要參考。
高雄大學校長王學亮主持揭牌典禮，宣示打造「東南亞發展研究中心」成為產官學合作大平台，憑藉培育南向人才已有超過十一年的扎實基本功，創下多項全國第一的紀錄。
王學亮強調，未來將整合及引進校內外各資源，「師生走出去，人才帶進來！」除持續執行過往政策，也將擴大南向布局，包括預計今年暑假開辦「夏日學校」，招收越南當地高中職、大學生來台密集研修二週，僅需負擔機票等交通費，其餘來台食宿、學費、企業參訪等，則爭取由教育部補助，學員未來也可望成為外籍生源。
中心另一項重要任務是成為台商的「情報智庫」，比照美國商會、日本調研運作模式，蒐集各地高雄大學EMBA校友（印、越、泰），分享第一手商情。
與會官員駐緬甸大使張俊福、行政院經貿談判辦公室談判代表曾顯照受邀出席揭牌，並與在場越南、泰國、印尼台商進行新南向政策交流。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高大設東南亞發展研究中心 做產官學平台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分