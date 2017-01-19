〈南部〉高大設東南亞發展研究中心 做產官學平台

2017-01-19

〔記者蔡清華／高雄報導〕布局越南十一年、泰國四年，國立高雄大學再擴大前進東南亞的力道，昨起「東南亞發展研究中心」正式掛牌運作。

由亞太工商管理學系教授陳一民擔任中心主任，未來將以「人才培育」、「產學連結」、「情報智庫」三大運作方向，響應「新南向政策」，不僅整合產官學資源、培育「東南亞通」，也蒐集及分析東協政經商情，提供台商投資設廠重要參考。

高雄大學校長王學亮主持揭牌典禮，宣示打造「東南亞發展研究中心」成為產官學合作大平台，憑藉培育南向人才已有超過十一年的扎實基本功，創下多項全國第一的紀錄。

王學亮強調，未來將整合及引進校內外各資源，「師生走出去，人才帶進來！」除持續執行過往政策，也將擴大南向布局，包括預計今年暑假開辦「夏日學校」，招收越南當地高中職、大學生來台密集研修二週，僅需負擔機票等交通費，其餘來台食宿、學費、企業參訪等，則爭取由教育部補助，學員未來也可望成為外籍生源。

中心另一項重要任務是成為台商的「情報智庫」，比照美國商會、日本調研運作模式，蒐集各地高雄大學EMBA校友（印、越、泰），分享第一手商情。

與會官員駐緬甸大使張俊福、行政院經貿談判辦公室談判代表曾顯照受邀出席揭牌，並與在場越南、泰國、印尼台商進行新南向政策交流。