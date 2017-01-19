〈南部〉鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化後釋出的地上鐵路「園道」，第一階段開闢工程昨天動土，高雄市長陳菊親自主持，她說在高雄打拚十二年，至少要看到第一階段長怎樣，下令工務局在她卸任前，第一階段一定要完工。
面積約廿五公頃
園道第一階段屬高市地政局與台鐵合作籌辦的七十一期重劃區，面積約廿五公頃，位於高雄火車站及站體兩側延伸，南為建國二路、北至九如二路、東為民族一路、西到哈爾濱街，台鐵是最大地主，另有小部分私人土地。
地政局說明，市府將挹注廿億元開發經費，重劃後將取得九公頃園道、公園、道路等公用設施空間，商業區、車站專用區等可建築用地有十六公頃，完工後可讓鐵路兩邊數十年來的阻隔被縫合，並大幅活化周遭土地。
極重視鐵路地下化的高雄市長陳菊，昨率工務團隊親自主持動土儀式，立委劉世芳、林岱樺，議長康裕成與市議員何權峰、黃淑美全程參與，三民區多位里長也到場見證。
陳菊致詞時強調，鐵路地下化是高雄的大事，也是高雄的美夢，她在高雄打拚十二年，很希望卸任前看到園道「長怎樣」，並當場下令工務局一定要在她卸任前完工（明年底），全場頓時一陣笑聲，坐在台下的工務局長趙建喬微笑回應。
高雄鐵路地下化分為高雄、左營、鳳山三個計畫，高雄與左營進度已超過九成，鳳山先前因部分土地取得不順利、進度落後，原定今年底完工通車的期程，暫定延到明年六月。
工務局長趙建喬表示，第一階段園道動土後，會積極完成前置作業，一旦地下化完工通車，地上工程會立刻啟動。
此外，網路傳聞高雄市府並非無償取得園道空間，而是採以地易地模式跟台鐵達成共識，高市都市發展局長李怡德澄清相關訊息並不正確，指出市府與台鐵是基於互惠原則，共同開發園道，並無以地易地情況。
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