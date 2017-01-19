〈南部〉農會改選傳暴力介人 東檢偵辦

2017-01-19

台東召開聯繫會議

〔記者陳賢義、羅欣貞／綜合報導〕各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個會員代表名額，競爭激烈；屏東縣高樹鄉農會七十四人登記參選會員代表，搶四十五席，也被視為屏縣一級戰區。

台東縣九個各級農會改選即將登場，其中太麻里地區農會八十三人搶四十五個會員代表名額，選情相對緊張，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，共商查、反賄及防止暴力、金錢介入等因應對策；東檢主任檢察官吳維仁表示，目前尚無接獲賄選舉報，僅一件暴力介入案件，已分列他字案。

台東太麻里、屏東高樹鄉 競爭激烈

太麻里地區農會、池上鄉及關山鎮農會因總幹事將換新血，多人登記候聘，加上外傳部分農會選舉競爭激烈，東檢全力部署檢察官及相關人力投入查賄，連結檢、警、調、廉政組成查緝團隊。東檢檢察長王文德呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉獎金最高兩百萬元。

前兩任總幹事皆同額登記的屏東縣高樹鄉農會，隨著信用部恢復設立，今年出現捉對廝殺局面，由警界退休的黃清雲挑戰尋求連任的績優總幹事謝朝景；四十五席會員代表共有七十四人登記參選，被視為一級戰區。

謝朝景擔任高樹鄉農會總幹事已經兩任，並獲選為績優總幹事，依農會總幹事遴選辦法規定，若參選人中，有獲選為績優總幹事者，挑戰者要通過的門檻極高，需在第一階段初審與第二階段面談，總分九十分以上，才會被列入第一輪合格候聘名單。

但挑戰者也不是沒有機會，若能掌握會員代表席次，並於理監事選舉中，掌握九席理事中半數以上，即使是績優總幹事也可能無法獲聘，一旦六十天內無法產生新任總幹事，縣府就會重新公告，進入第二輪聘任戰，此時分數只要達七十分以上者，都有機會成為合格候聘人。

黃清雲強調，他是農家子弟，要為更多農民服務，會奮力一搏，將戰線延長到第二輪。謝朝景表示，任內重開超市、農藥部，又恢復信用部，想要做的事還很多，再給他四年，農民會受到更多元的照顧。