〈南部〉農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
台東召開聯繫會議
〔記者陳賢義、羅欣貞／綜合報導〕各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個會員代表名額，競爭激烈；屏東縣高樹鄉農會七十四人登記參選會員代表，搶四十五席，也被視為屏縣一級戰區。
台東縣九個各級農會改選即將登場，其中太麻里地區農會八十三人搶四十五個會員代表名額，選情相對緊張，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，共商查、反賄及防止暴力、金錢介入等因應對策；東檢主任檢察官吳維仁表示，目前尚無接獲賄選舉報，僅一件暴力介入案件，已分列他字案。
台東太麻里、屏東高樹鄉 競爭激烈
太麻里地區農會、池上鄉及關山鎮農會因總幹事將換新血，多人登記候聘，加上外傳部分農會選舉競爭激烈，東檢全力部署檢察官及相關人力投入查賄，連結檢、警、調、廉政組成查緝團隊。東檢檢察長王文德呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉獎金最高兩百萬元。
前兩任總幹事皆同額登記的屏東縣高樹鄉農會，隨著信用部恢復設立，今年出現捉對廝殺局面，由警界退休的黃清雲挑戰尋求連任的績優總幹事謝朝景；四十五席會員代表共有七十四人登記參選，被視為一級戰區。
謝朝景擔任高樹鄉農會總幹事已經兩任，並獲選為績優總幹事，依農會總幹事遴選辦法規定，若參選人中，有獲選為績優總幹事者，挑戰者要通過的門檻極高，需在第一階段初審與第二階段面談，總分九十分以上，才會被列入第一輪合格候聘名單。
但挑戰者也不是沒有機會，若能掌握會員代表席次，並於理監事選舉中，掌握九席理事中半數以上，即使是績優總幹事也可能無法獲聘，一旦六十天內無法產生新任總幹事，縣府就會重新公告，進入第二輪聘任戰，此時分數只要達七十分以上者，都有機會成為合格候聘人。
黃清雲強調，他是農家子弟，要為更多農民服務，會奮力一搏，將戰線延長到第二輪。謝朝景表示，任內重開超市、農藥部，又恢復信用部，想要做的事還很多，再給他四年，農民會受到更多元的照顧。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
標題：〈南部〉農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email