〈南部〉崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK

2017-01-19

〔記者葉永騫／屏東報導〕崁頂焚化爐上週發生爐管破裂，兩座爐都停擺，屏東縣環保局長魯臺營表示，目前垃圾暫存枋寮、鹽埔兩地，本週修復後就能運轉，春節垃圾清運不會有問題，更換新爐工程預定今年七月前完成。

崁頂焚化爐因機械老舊、人為操作不當，去年起頻頻故障，十四日再度因爐管破裂停擺，各鄉鎮被通知將垃圾運到枋寮掩埋場及屏北鹽埔轉運站暫放，等待爐具修復後再恢復運送，引起地方擔心發生垃圾大戰。

環保局：7月底前換2新爐

崁頂焚化爐去年經由專業人士體檢，認為機器已使用二十年，加上人員操作沒有依據標準流程，致爐具使用期限縮短，必須花二億餘元將兩個爐換新才能夠解決問題，相關發包作業已經在進行，希望在七月底前完成。

環保局長魯臺營表示，崁頂焚化爐停爐原因是爐管破裂，漏出來的水蒸氣不會污染，由於換爐作業還在上網公告階段，只能先補一補爐管應急，本週就能重新運作，各鄉鎮垃圾運送不受影響，也不會發生垃圾大戰。

屏東市公所指出，目前垃圾處理未因停爐受影響，民生垃圾收取一切正常，垃圾還是運到屏北轉運站，春節各項清運計畫並沒有變更或停止，請民眾放心。