| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK

2017-01-19

〔記者葉永騫／屏東報導〕崁頂焚化爐上週發生爐管破裂，兩座爐都停擺，屏東縣環保局長魯臺營表示，目前垃圾暫存枋寮、鹽埔兩地，本週修復後就能運轉，春節垃圾清運不會有問題，更換新爐工程預定今年七月前完成。

崁頂焚化爐因機械老舊、人為操作不當，去年起頻頻故障，十四日再度因爐管破裂停擺，各鄉鎮被通知將垃圾運到枋寮掩埋場及屏北鹽埔轉運站暫放，等待爐具修復後再恢復運送，引起地方擔心發生垃圾大戰。

環保局：7月底前換2新爐

崁頂焚化爐去年經由專業人士體檢，認為機器已使用二十年，加上人員操作沒有依據標準流程，致爐具使用期限縮短，必須花二億餘元將兩個爐換新才能夠解決問題，相關發包作業已經在進行，希望在七月底前完成。

環保局長魯臺營表示，崁頂焚化爐停爐原因是爐管破裂，漏出來的水蒸氣不會污染，由於換爐作業還在上網公告階段，只能先補一補爐管應急，本週就能重新運作，各鄉鎮垃圾運送不受影響，也不會發生垃圾大戰。

屏東市公所指出，目前垃圾處理未因停爐受影響，民生垃圾收取一切正常，垃圾還是運到屏北轉運站，春節各項清運計畫並沒有變更或停止，請民眾放心。

廣告
  • 屏東縣崁頂焚化爐上週因爐管爆裂停擺，環保局預定本週可修復。 （記者葉永騫攝）

    屏東縣崁頂焚化爐上週因爐管爆裂停擺，環保局預定本週可修復。 （記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
農會改選傳暴力介人 東檢偵辦

台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：〈南部〉崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.