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〈北部〉冬山河生態綠舟 景觀大賞獲獎

2017-01-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河森林公園生態綠舟，園區設計兼顧自然生態及環境教育，今年獲中華民國景觀學會「台灣景觀大賞設計獎」；縣政府工商旅遊指出，園區設計以傳承、感恩、回饋及省思為主題，用更接近自然的工法，希望喚起民眾對環境省思，得獎是對縣政府公園開發理念的肯定。

冬山河森林公園生態綠舟園區面積十八公頃，民國八十二年開始規劃，期間因鐵路高架化，工程一度停擺，歷經二十三年時間、五任縣長，直到去年四月才正式開園，興建總經費十二．六億元。迄今入園遊客已達四十八萬人次，園區有濕地教室、小舟碼頭、森林步道、沙洲、梯田與菜園，成為宜蘭新崛起的熱門景點。

縣政府去年提報生態綠舟，角逐二○一六第四屆台灣景觀大賞；評審認為園區環境在生態永續、社會貢獻及景觀美質方面表現優異，給予設計獎的肯定；縣府工商旅遊處副處長池騰聯指出，生態綠舟園區的施工，要配合鐵路高架化才能進行，因經費過高，高架化工程拖了很久，才會歷時廿幾年的才開園。

池騰聯指出，園區除定位成景觀公園，也希望兼具教育功能，持續加強人地共生、環地合一的設計目標，會辦理更多農事體驗及環境教育課程，這也是縣府教育處、蘭陽農業發展基金會及綠色博覽會，共同進駐園區的原因。

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  • 宜蘭縣冬山河生態綠舟，園區設計兼顧自然生態及環境教育。（資料照，記者游明金攝）

    宜蘭縣冬山河生態綠舟，園區設計兼顧自然生態及環境教育。（資料照，記者游明金攝）

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