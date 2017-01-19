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〈北部〉宜市中央商場巷弄 僅改善6成

2017-01-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所辦理中央商場巷弄改善工程，希望復興傳統市井文化，因部分地主不願提供土地受到阻礙，一公里長巷弄只完成六百公尺。市長江聰淵指出，部分道路屬私人土地，施工需徵得地主同意，目前只能完成六成路面改善，將積極與地主協調，所餘四成盼納入二期工程施作，讓商場再展風華。

中央商場位於宜蘭市新民路與康樂路之間，民國四○年代興起，五○至七○年代人潮最多；之後逐漸沒落。宜蘭市公所文化志工李春榮指出，中央商場全盛時期有許多服飾店、精品店、女裝訂作坊、鈕扣行、西裝社及金飾店，有著濃濃市井氛圍，七○年代以後，隨著產業轉型，許多店主年紀也漸長無力經營，商店一間間關門，商場逐漸沒落，現在僅剩三家店營業。

由於長年沒有發展，商場環境變得髒亂，路面崎嶇不平、排水不良，在商場開理髮店的吳姓老闆娘說，雨下得大一點時，就會淹進附近商家、住戶，家具都需要往上搬，非常不便。

由於商場環境不佳，市公所向營建署申請獲得五百萬元經費，規劃巷弄改善工程，重新整治道路並興建排水系統，要建置舊孔廟與新孔廟間的文化廊道。不過，約一公里巷弄有七成屬於私有地，施工需地主同意，經過溝通，在去年七月動工，迄今只完成六百公尺的巷弄改善。

市長江聰淵說，每條巷弄都有文化與故事，為了讓商場恢復往日榮景，才會進行改善，很可惜部分地主擔憂工程，會影響住宅結構與使用空間，不願意配合，經費只用了兩百七十萬元，未來將再與地主溝通，所餘工程納入二期施工。

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  • 宜蘭市公所針對中央商場內的小巷至力新路16巷之間的路面進行改善，力求復興傳統市井文化。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市公所針對中央商場內的小巷至力新路16巷之間的路面進行改善，力求復興傳統市井文化。（記者林敬倫攝）

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