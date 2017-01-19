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〈北部〉花蓮大醫院 春節假期仍排門診

2017-01-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆春節要到了，花蓮各大醫院排出春節門診表，其中慈濟醫院從除夕到初三都有內、外及兒科門診，門諾醫院則是除夕有內、外科門診，初一至初三休息，花蓮醫院除了初二休一天之外，全部都有門診，初四起恢復正常門診。

各院急診全年無休

下週末就是農曆新年，是一例一休新制度實施後第一次的春節長假，花蓮各醫院還是有許多「熱血醫師」願意在春節期間排班輪值門診，以服務花蓮民眾，主管們更是身先士卒下海輪班，譬如慈濟的小兒部兒童社區醫療科主任朱家祥就輪值除夕班；而門諾醫院除夕當天包括「7-11」之稱的婦產科主任廖基元醫師、外科主任陳清祥、牙科主任許文祥都值班；至於各院急診仍是全年無休，春節也不放假。

門諾醫療財團法人所屬機構公共事務總監周恬宏說，新制上路後漸漸上軌道，而春節排班其實還是依照往例，除夕值班醫師仍可在年前或年後排休。

慈濟醫院除夕到初三每天上午時段，都還有內科（一般、類流感門診）、兒科及外科門診，除夕當天由徐邦治、朱家祥及陳培值班榕；初一診有李仁智、林俊松及鄭世通；初二診有胡志棠、張宇勳及陳冠斌；初三則由蘇桂英、詹榮華及鄭伊佐三位輪值。

門諾醫院除夕當天全天都有門診，初一到初三休診，初四起恢復正常。值除夕班的醫師上午有溫明達、廖基元、鐘英華、陳清祥、卓奇勳、許文祥；下午門診有蔡均埏、楊緒南、余進光值班。

部立花蓮醫院除了初二全日休診，除夕至初一、初三到初五都有內科、外科的上午門診，下午休診。除夕為林培豐、李清龍，初一胡勝堯、林敬為，初三謝永豐、謝宏佳，初四吳一葦、曾兆男；初五張凱坪、謝宏佳。

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  • 農曆春節期間各大醫院仍維持門診，圖為門諾醫院批價領藥處。（記者花孟璟攝）

    農曆春節期間各大醫院仍維持門診，圖為門諾醫院批價領藥處。（記者花孟璟攝）

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