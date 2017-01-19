〈北部〉歡樂宜蘭年暖身 異國佳餚先上菜

2017-01-19

今年移師冬山火車站廣場舉行

〔記者江志雄／宜蘭報導〕全國最盛大春節跨年活動歡樂宜蘭年，今年移師「全國最美火車站」冬山火車站廣場舉行，二十七日除夕夜九點半由起爐儀式拉開序幕，接近午夜有跨年倒數，喜迎雞年到來。宜蘭縣文化局結合新住民異國佳餚，為年菜注入「台灣新年味」，二十二日開放免費品嚐，為歡樂宜蘭年暖身。

傳統及東南亞年菜 22日免費品嚐

「年菜新口味！」宜蘭縣文化局二十二日上午十點，將在冬山火車站廣場展示千份本土與東南亞年菜，十一點半開放免費品嚐，昨天邀請社區媽媽、新住民婦女，烹飪台、客、眷村、原住民及東南亞國家年菜，給大家試吃，冬山鄉長謝燦輝、文化局秘書陳曉慈吃過後讚不絕口。

年菜象徵祈福與許願，揮別舊一年不如意，祈求新的一年鴻圖大展；近幾年來，新住民人數增加，帶來東南亞佳餚，為傳統年菜注入新滋味；嫁到台灣十八年的印尼新住民黃燕妮，製作爪哇島料理「粿包」，把粿放在芭蕉葉裡淋上咖哩，是女兒過年回娘家時，與媽媽一起烹煮的美食。另有越南「黃咖哩牛肉」、菲律賓「鮭魚頭羅望仔酸湯」、柬埔寨「南瓜糕」。

台式年菜「一隻雞雞湯」寓意「起家」，與雞年相互呼應，客家米食甜點「牛炆水」用滾水煮出軟Q綿密的糯米糰，沾上花生粉或黑糖粉，吃進嘴裡有種熱呼呼感覺，同樣讓人食指大動。

系列活動重頭戲歡樂宜蘭年晚會，會場將搭建十三公尺高的年樹，起爐儀式結束後，接續守歲晚會登場，安排童玩闖關、許願、傳遞祝福，之後趕年獸，十一點五十九分跨年倒數計時，發放三千六百個雞年紀念紅包。

歡樂宜蘭年為期六天，除了除夕跨年晚會，大年初一到初五有文化市集、年貨大街、樂團演奏、蘭陽戲劇團歌仔戲表演，籌備工作緊鑼密鼓，冬山老街已張燈結綵，紅燈籠高高掛，散發出濃濃年味。