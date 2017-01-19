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〈北部〉竹縣週末柑桔促銷 茶花「逗鬧熱」

2017-01-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕迎接新年，柑桔是家戶必備應景吉祥水果，新竹縣府廿一、廿二日將在府前廣場舉辦促銷活動，還趁勢替縣花茶花打知名度，不僅在縣府一樓大廳有茶花盆栽創意造景的展示，活動期間在指定時段還有限量的茶花苗盆栽可領取。

縣府農業處表示，今年的柑桔促銷活動，全縣集體的展售就在本週六、日在府前廣場，每天早上十點到下午五點。

而受到去年三、四月雨害影響，新竹縣的桶柑、海梨柑以及椪柑，都比正常年減少大約二成。到去年底為止，全縣柑桔種植總面積約兩千四百公頃，產量為四萬兩千九百多公噸，其中以桶柑種植面積近一千四百公頃、面積最大，產量為兩萬四千多公噸。

雖然受到減產影響，今年大顆、果形漂亮的售價都有微幅成長，但考慮到市場競爭等因素，整體價格跟往年其實相差不會太多。

而因應新年生肖屬雞，他們也在週六上午十一點整，在養雞協會的幫忙下，準備了限量的紅糟雞、白斬雞、燒酒雞等各式雞料理讓來客免費品嚐。

此外，週六、日這兩天活動現場也備有四場柑桔杯子蛋糕的限量試吃會。其他各類跟柑桔、或是雞年有關的親子活動也一籮筐，替新春暖身。

至於峨眉鄉農會則將在二月四日、五日，過年後的第一個週末接力，舉辦採橘之旅，或是體驗「烤桶柑野餐佈置賽」等趣味活動。

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  • 新竹縣的柑桔促銷活動，本週末兩天假日在縣府前廣場舉行。（記者黃美珠攝）

    新竹縣的柑桔促銷活動，本週末兩天假日在縣府前廣場舉行。（記者黃美珠攝）

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