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〈北部〉遭「振豐」解僱員工 工廠前抗議

2017-01-19

促依判決復職還薪

〔記者謝武雄／桃園報導〕被振豐電子公司解僱的員工羅秋萍、陳貞溶，昨天上午由桃園市電子業產業工會陪同，前往桃園區振豐電子抗議，一行人於工廠門口舉牌高喊「法院判決還公道、惡質老闆莫再拗」，要求資方依桃園地院的判決，讓羅秋萍、陳貞溶復職，並返還解僱期間薪

資；振豐公司對此不願表示意見。

振豐電子不表意見

羅秋萍、陳貞溶表示，她們在振豐公司工作了六、七年，由於是「論件計酬」，被公司片面認定是「承攬關係」，因此未投保、也沒提撥勞退金，還扣薪資的六％做為機器折舊，去年八月被資方以「承攬關係結束」為由解僱，之後法院判決雇佣關係存在，要求雇主補足非法解僱期間薪資。

兩人表示，振豐公司後來利用她們委任的律師出國空檔，要她們回公司上班，卻要求從事和以往不同的工作，且面對機台三百度的高溫，僅提供一般手套，更剋扣薪資，明顯違背判決內容，她們無法接受這樣的待遇，又被公司以無故曠職三日為由解僱。

聲援的電子業產業工會表示，原本十五日是振豐電子尾牙，因為工會醞釀抗議而取消，但勞工不會就此停止抗爭，更呼籲振豐公司應儘速恢復兩人原本的勞動條件。

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  • 被振豐電子解僱員工，在桃園市電子業產業工會陪同下前往公司抗議。（記者謝武雄攝）

    被振豐電子解僱員工，在桃園市電子業產業工會陪同下前往公司抗議。（記者謝武雄攝）

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