〈北部〉一夜打火還要洗操場 桃園消防員不滿
〔記者李容萍、周敏鴻／綜合報導〕中壢區的泰豐輪胎廠區前天下午三點卅九分發生大火，火勢經消防局全力搶救十四個小時，直到晚間九點五十分撲滅、昨天清晨五點卅分才完成殘火處理，雖然有目擊員工事後表示起火原因疑為電線走火，不過，因為火場面積大，現場餘溫未降，消防局預估鑑識人員最快今天才能進場，廠方初估包括生產設備和庫存財損達五億元以上。
只是，這一夜的辛苦打火，有網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，照片中的消防員因全力灌救而精疲力竭，在火勢撲滅後，累癱在火災現場外，許多網友看到照片都為之動容，紛紛大讚：「打火弟兄辛苦了！」
昨天大火熄滅後，上午又有消防員出動到火場旁的學校幫忙清洗操場，讓部分打火弟兄相當不滿，痛批「消防人員都不用休息嗎？」而此事被轉PO到爆料公社後，也引發大批網友不滿，怒批市長鄭文燦：「體恤他們辛苦很難嗎？把專業放在對的事情很難嗎？」
對此，市府新聞處長張惇涵表示，市長前晚公開感謝所有參與救災的消防局、警察局、桃園機場公司、桃園煉油廠、義消同仁，以及協助支援的里長、守望相助隊、中壢區公所和各協勤單位的夥伴，肯定第一線的救災人員是最辛苦的，也因為救災人員的努力，所幸並無造成人員傷亡。
市府：清潔隊、消防局協助復原
張淳涵還說，在火災事件過後，仍有許多災後清理及復原工作必須進行，泰豐輪胎火災所造成的碳黑粒子落塵，影響學校、公園、市區、農田及住宅，昨天上午才會由中壢、平鎮清潔中隊及支援的消防局水車進行清洗作業，清洗範圍以學校及公園優先。
教育局統計，受到落塵影響較嚴重的學校，包括平鎮區中壢國中、文化國小，中壢區內壢國中、內定國小等十一校，已由清潔中隊等協助清洗校園；其餘中壢區中壢國小、自強國中，平鎮區的東安、平興國中等多所學校，也受到不同程度的落塵影響，另由學校自行派員清洗校園。
消防局長：救災一環 換班出勤
消防局長胡英達也說，這是救災工作的一環，同時大量清洗需要水車，因此，在不影響其他救災任務下，上午八點卅分換班後，才由另外一組隊員協助災後復原，這是消防局的責任。
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