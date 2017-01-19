〈北部〉建物染泰豐黑塵 桃市府擬先補助清洗
若受損可申請補助修繕
〔記者邱奕統、謝武雄／桃園報導〕泰豐大火造成鄰近民宅受損，黑煙飄散數公里遠，不少民宅、學校受到落塵影響，窗戶、外牆蒙上一層黑灰。市長鄭文燦昨天在市政會議上，指示成立跨局處賠償小組協助民眾向泰豐求償，若房屋有修繕需求，由都發局先予補助，再由市府向泰豐追償。求償專線電話：332-5731。
鄭文燦表示，泰豐大火後續除由環保局持續監控空氣品質，法務局等局處聯合組成「求償專案小組」，依「公害糾紛處理法」協助泰豐周邊鄰里、住戶，如有難以檢具單據部分，協助進行通案求償，相關問題都可向專線洽詢。
他說，受大火黑煙落塵影響的各學校、公園，後續清理作業所產生的費用，由教育局、區公所整理後，向泰豐進行求償；社區大樓或民宅外牆若因落塵需要清洗，都發局會研議提供補助。
將添高效能化學消防車
泰豐大火也燒出桃園欠缺高效能化學消防車的問題，鄭文燦說，桃園化工廠眾多，將編列預算添購高效能化學消防車。
環保局說，輪胎燃燒不完全可能會產生戴奧辛，但需要採樣及三天的時間分析，屆時會公布檢測結果，而目前空氣監測都屬正常，不過黑煙中的粒狀物及黏稠物質仍會危害健康，污染區民眾外出最好能戴口罩。
都發局表示，民宅若因泰豐火災而有受損，可向都發局提出鑑定申請，確認後將先發給修繕補助，後續再由都發局向泰豐求償；法務局說，會先就房屋受損、民眾健康受影響部分協助求償，後續對於住宅等財產受落塵污染等損失，也將給予協助。
準備3萬片口罩供索取
衛生局也呼籲，民眾近日外出最好戴上外科手術等級以上的口罩，衛生局已於各衛生所及中壢、平鎮區公所備妥三萬片口罩讓民眾索取。
此外，住宅門窗最好能緊閉，但需注意使用瓦斯的安全，或開啟空氣清淨機，民眾也須多喝水、多攝取維他命Ｃ或高纖維蔬果，必要時也可食用魚油產品排毒。
法國在台協會主任紀博偉（Benoit GUIDEE ）前天出席「台法綠色能源交流晚宴」時，也關心泰豐大火，並與鄭文燦通話表達祝福桃園。
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