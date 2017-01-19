〈北部〉春節疏導兩階段 竹縣籲多走替代道
2017-01-19
〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆年將至，新竹縣警察局昨天公布交通指揮疏導措施，元月廿七日到二月一日（除夕到初五）六天春節連續假期，想到內灣風景區、六福村、北埔老街的遊客，如遇壅塞情形，建議儘量改走替代道路。
縣警局交通隊表示，今年的春節管制疏導措施分兩階段，包括假期前的元月廿三日到廿六日除夕前一日，將展開年貨採購人潮、車潮的交通疏導；六天假連則是加強觀光景點、風景遊憩區及其聯絡道路各瓶頸路段的交通整頓。
觀光、風景區的交通管制路段，包括（一）內灣風景區：國道三號竹林交流道、一二○號縣道橫山段、內灣外環道周邊。（二）六福村主題遊樂區：國道三號關西交流道、正義路、明德路。（三）北埔老街風景區：台三線路口。
其中，一二○號縣道往內灣風景區道路替代道路，請走台三線→新興街→竹卅五線→內灣風景區，全長約四點三公里；出內灣建議走竹卅線→關西玉山→台三線。
關西鎮光明路往六福村遊樂區替代道路是一一八號縣道→竹十八線→六福村，全長約十七點三公里。
另外，高速公路實施高乘載管制措施：國道一號、國道三號北上入口匝道，元月卅日（初三）、元月卅一日（初四）上午九點到下午兩點。警察局路況中心詢問電話：03-5513509。
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