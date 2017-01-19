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〈北部〉竹市塑膠瓶回收 堆高達78座101

2017-01-19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市去年起設置七個「風收站」，推動資源回收、成果斐然，短短三個月塑膠回收量，如換算成寶特瓶，堆疊高度可達七十八座一○一！市長林智堅說，透過重新包裝設計，「風收站」打破資源回收站髒亂惡臭的刻板印象，變得乾淨有質感，讓許多里都積極投入。

新竹市政府去年十月在七個里啟動「風收站」計畫，民眾只要拿指定資源回收物，就可「集點兌在地好禮」，至今獲得一萬五千人次響應參與，收取四點七萬公斤的資源回收物。

環保局表示，塑膠類總計回收四千一百多公斤，如以每個六百毫升的寶特瓶重廿七公克、高廿三公分計算，約有十五萬瓶寶特瓶，堆疊起來約三萬五千公尺，相當於七十八棟四四九公尺高的台北一○一大樓。

另鐵鋁罐回收量達十七萬罐，可鋪行新竹市著名十七公里海岸線；廢紙類回收量高達卅五公噸，可減少一八八公噸二氧化碳排放，相當於減少一萬七千棵樹木一年的二氧化碳吸收量。

林智堅說，環保局透過重新包裝「風收站」，再加上有療癒的「風收寶寶」代言，讓資源回收站變得乾淨、秩序有質感，打破資源回收站髒亂惡臭的刻板印象。「風收站」除資源回收、愛護地球，還能夠幫助弱勢朋友，此外，更能聯繫里民之間情感。

拚回收 今年風收站擴增至27處

林智堅表示，市府成功向中央爭取到四百萬經費，今年預計擴增至廿七處風收站點，並在春池玻璃協助下，新增「廢玻璃類」回收物，預估可回收四十五萬公斤資源回收物。

環保局說，「風收站」計畫也媒合十四名個體業者，提供一六八次資源回收工作機會，滿足弱勢朋友需求，而風收站所得主要用於急難救助和建設鄰里。

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  • 竹市風收站的各項回收都做得非常確實。（記者蔡彰盛攝）

    竹市風收站的各項回收都做得非常確實。（記者蔡彰盛攝）

  • 竹市風收站回收受到市民的熱情響應。 （記者蔡彰盛攝）

    竹市風收站回收受到市民的熱情響應。 （記者蔡彰盛攝）

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