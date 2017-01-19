〈北部〉民團：原線進行 應無重大爭議

2017-01-19

〔記者邱奕統／桃園報導〕國發會通過桃園鐵路地下化案，鐵路路線原則上並未變動，將在既有軌道下方施工，因應施工需求，屆時將徵收五．三公頃土地、拆除三九四棟民宅。居住在中壢車站後站、過去高架化時被劃為徵收戶並反對高架化的桃園市地鐵促進協會總幹事李春輝表示，協會樂見鐵路地下化，這對地方發展有幫助，協會成員一定會配合徵收作業，且桃園鐵路地下化採原線進行，應該不會出現台南鐵路東移般的重大爭議。

市府交通局指出，鐵路地下化路線上的車站將沿用原高架化規劃內容，在軌道路線不變下，已於既有軌道周邊施做的臨時軌和臨時站都會持續沿用，未來施工時將拆除既有軌道，於軌道下方深挖施做，整體工程僅需廿五公尺路廊即可進行。

交通局說，鐵路地下化路段將延伸至平鎮並且設站，於通過台六十六線後回到地面軌道，總長度近十八公里，預計將徵收既有軌道周邊五．三公頃土地，有三九四棟民宅需拆除，完工後，這段近十八公里的施工路廊會規劃為廿五公尺的道路，可省下五百多億元道路闢建經費。

李春輝指出，協會過去反對鐵路高架化是因為高架化徵收過程充斥黑箱，且高架化後，沿線土地將受到限縮，無法好好利用，因此反對；改採鐵路地下化後，軌道上方土地將規劃成廿五公尺大道，可以妥善利用，對地方發展助益極大，因此樂見其成。

他說，因為就住在既有軌道旁邊，未來勢必也會被納入徵收，但只要徵收透過都市更新進行，過程透明、公開，他與許多地主就一定會配合。

他表示，台鐵桃園站到中壢站間受立體化工程影響的軌道沿線住戶約三百多戶，其中二百戶屬協會成員，協會過去就主張高架化應改地下化，因此地下化通過後，會員都一致認同，前陣子召開協會大會，會員也都表達會配合徵收，而沒有加入協會的受影響戶也很少聽到有反對或不同意見。