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〈北部〉市府負擔增 藍營議員憂財政

2017-01-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦上任後力主鐵路地下化，施工一半的高架化工程因此暫停，行政院國發會昨天通過鐵路地下化，藍營市議員對於建設經費暴增，市府的負擔從一○一億元增至四一一．三一億元，暴增為四倍，憂心市府財政無法負擔。

即將動工的綠線捷運，市府要負擔五八五億元，連同鐵路地下化，市府負擔近一千億元，要如何籌措財源？引起議員與地方人士關切。

市府：開發效益更大

副市長游建華表示，市府評估認為鐵路地下化的效益遠大於高架化，才會積極推動，未來將取得土地闢建長近廿公里、寬廿五公尺的林蔭大道成為新台一線。此外，單是桃園、中壢、內壢車站的場站開發效益就達三千億元，盈餘會透過軌道基金挹注市庫，市府財政不會有問題。

綠線捷運總經費為九八二億元，市府須負擔五八五億元，其中的一七二億元為自償性經費，其餘四一三億元自籌；鐵路地下化九○一．七三億元，市府負擔四一一．三一億元，自償性經費一八一．六八億元，自籌經費二二九．六三億元。

國民黨團書記長徐玉樹表示，國民黨不是反對鐵路地下化，是擔心財務問題，才於當初推動高架化，當前台灣的景氣不佳，雙鐵又要同時動工，桃園的財政恐會陷入萬劫不復的程度。

國民黨市議員葉明月說，綠線捷運與鐵路地下化，市府要負擔九九六．三一億元，自編經費達六四二．六三億元，如果都於十年內完工，市府每年就要編六十五億元支付，且自償性經費三五三．六八億元須透過軌道基金向銀行貸款，利息也會是沉重負擔。

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