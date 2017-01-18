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〈南部〉高麗菜價慘跌 開放自採1顆10元

2017-01-18

〔記者吳俊鋒／善化報導〕因供需失衡，價格慘跌，繼新市、安定之後，善化區也有高麗菜農將跟進，讓民眾自助採收，避免血本無歸，週六上午開放，每顆同樣是十塊錢，比一杯手搖飲料還便宜，約有兩萬顆，地點位於茄拔天后宮附近，訊息已在網路瘋傳，預期屆時又將造成地方騷動。

比手搖飲料還便宜

將開放民眾採收的農民是楊春義，他栽種的菜園兩區，都位於善化嘉北里，分別在天后宮往東約一百五十公尺處，以及附近的國道三號高速公路茄拔五號洞口前，面積共約六分地。

楊春義指出，目前產地價每公斤才六元，扣掉紙箱、運費，等於慘賠，只好開放採收，希望多少補貼損失，他安排的時間在二十一日上午七點半起，預定兩個鐘頭，因採自助式，民眾要自備刀子、袋子、零錢。

六十歲楊春義說，市場價格低落，僱工採收，加上運費，不敷成本，任由荒廢，心如刀割，又太浪費，就讓民眾來撿便宜吧。

開放採收訊息已廣為流傳，討論熱烈，不少鄉民相約全家動員，享受田園之樂，也有人感嘆農民的辛苦，一杯便宜的手搖飲料，竟可買兩顆高麗菜，真的很淌血，呼籲各界多響應。

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  • 菜價慘跌，農民楊春義決定開放採收補貼一點成本。 （記者吳俊鋒攝）

    菜價慘跌，農民楊春義決定開放採收補貼一點成本。 （記者吳俊鋒攝）

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