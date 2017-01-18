〈南部〉台南市重現東門迎春禮 1隻春牛鞭2次
〔記者劉婉君／台南報導〕台南東門城迎春禮，是清代台灣府重要傳統禮俗活動，直到日治時期停辦，民國六十五年雖然一度復辦祭拜儀式，後又因故中斷。為了重現官方迎春古禮，文化局與土城正統鹿耳門聖母廟合作，二月四日將在東門城重現迎春禮、鞭春牛儀式。以往鞭春牛為一次十二鞭，今年則配合迎春禮復辦，春牛必須被鞭兩次，不過總數仍是十二鞭。
先在東門城鞭三下
文化局表示，傳統農業社會重視農業生產，「立春」迎春、祭芒神、鞭春牛，有「一年之計在於春」，有重農、勸農，祈求風調雨順、物阜民豐之意，根據文獻記載，清康熙至光緒年間，台灣府即在東門城舉辦迎春禮，東門城因此又被稱為「迎春門」。民國一○二年，市府文獻委員會即決議復辦迎春禮，並委由專家學者進行迎春禮民俗活動調查研究，二月四日將於東門城重現迎春禮。
元宵在聖母廟鞭九下
「迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華會」將於二月四日上午十時舉行，春牛由正統鹿耳門聖母廟製作，在東門城依古禮辦理迎春祭典後，將春牛及芒神以踩街方式，經東門路、北門路，連接青年路、府城隍廟、湯德章紀念公園、南門路、友愛街，一路走到葉石濤文學館前廣場，舉行祭芒神鞭春牛儀式，由市長賴清德鞭三鞭，芒神及春牛隨後再迎回鹿耳門聖母廟，待元宵夜廟方依傳統舉辦的迎春牛、鞭春牛活動中，再由賴清德續鞭九鞭後，開放信徒搶春牛。
配合迎春禮，東門城前春牛塑像也已依照丁酉年立春的天干地支五行顏色，完成「紅牛頭、白牛身、青牛蹄」的彩繪。
文化局表示，迎春禮雖然是舊時社會祭典，但農業迄今仍是台南市重要經濟動脈，在東門城復辦迎春古禮，具有歷史紀念性意義，也是市府對農業的重視。
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標題：〈南部〉台南市重現東門迎春禮 1隻春牛鞭2次
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