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〈南部〉大社區農會 包辦全國蜜棗王前三名

2017-01-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕由農委會主辦的「全國棗優質管理果園評鑑競賽」結果出爐，高市大社農會棗農蘇信誠、吳楊月琴、陳清良包辦三個特等獎，成為全國的「蜜棗王」，值得一提的是，比賽總計有廿二個獎項，高市農會就囊括十九個獎項，成為最大贏家。

高雄農改場每年舉辦「全國棗優質管理果園評鑑競賽」，是全國蜜棗界的年度大事，今年共有六十三人參加。高雄大社區農會最受矚目，今年推出十五人參賽，高達十人獲獎，其中蘇信誠、吳楊月琴、陳清良技壓群雄，包辦三個特等獎，成為「蜜棗王」；燕巢農會也不遑多讓，有九人贏得頭等、優等獎。

農業局長蔡復進表示，市府近年來與各區農會合作，邀集動植物防疫檢疫局、嘉義大學、農業試驗所等專家、學者，組成蜜棗技術服務團隊深入產區，協助病蟲害監測與防治、田間栽培管理等，讓「高雄首選」成為安全與品質的指標。

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