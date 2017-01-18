〈南部〉左營大中一路、民族一路口 竄十惡路口「首惡」
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市十大易肇事路口，死亡車禍雖逐漸下降，但首惡路口卻出現重大轉折，由原本前鎮區的中山四路、中安路口，變成左營區大中一路、民族一路口，民眾認為新首惡路口交通設施多而亂，容易交通打結，要求市府改善設施。
市警局公布去年全年度十大易肇事路口，提醒民眾行經這些路口小心行駛，「十惡路口」前三名分別為：左營區大中一路與民族一路口、前鎮區中山四路與中安路口、前鎮區中山四路與鎮海路口；其中，中山四路、中安路口是前年首惡路口，被大中一路、民族一路口取代。
易肇事路口四至十名為：中山四路與金福路口（前鎮區）、九如一路與高速公路（三民區）、過埤路與鳳頂路口（鳳山區）、中山四路與五甲三路口（前鎮區）、博愛二路與裕誠路口（左營區）、大順二路與建工路口（三民區）、九如一路與大順二路口（三民區）。
民眾對於大中一路、民族一路口竄升首惡並不意外，因該路口銜接國道的交流道，往南、北國道還有仁武、三民區，對向又有中山高南下的交流道，加上來往榮總醫院車潮，交通設施多而亂，交通容易打結。
交大也發現該路口屬台一線交通要道，近榮總交流道口，來往車輛眾多，相較一○四年一三六件事故，雖然一○五年已下降至一二七件，仍竄升首惡，分析肇事原因多為未保持行車安全距離及不當變換車道，肇事車種多為自小客車，提醒駕駛行經該路口要留意。
此外，前鎮區易肇事路口大多不變，中山四路與中安路口、鎮海路口、金福路口，這三大易肇事路口，同樣鄰近高速公路末端出口及中安路大貨車專用道，統計中山四路、中安路口去年一○六輛肇事車輛中，有十三輛為大型車，佔十二．二％，下降排行第二，這三個路口肇因也多為未保持行車安全距離。
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標題：〈南部〉左營大中一路、民族一路口 竄十惡路口「首惡」
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